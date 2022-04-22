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Клиенты Mononobank остались без валюты: почему люди не могут снять наличные деньги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 09:12
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Клиенты Monobank жалуются, что не могут снять наличный доллар и остаются без денег
Клиенты Monobank не могут снять наличную валюту
Клиенты Monobank не могут снять наличную валюту / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Monobank – это банк, не имеющий собственных отделений и банкоматов, а функционирующий в смартфоне. Для снятия наличных клиенты должны пользоваться ресурсами банков-партнеров. Однако во время военного положения с этим возникли проблемы.

О них клиенты банка рассказывают в отзывах на специализированном сайте "Минфин".

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В чем проблема

Люди рассказывают, что в банках, где можно снять деньги с карт Monobank, очень большие очереди, поскольку отделений в городах немного. Кроме того, очень часто в этих отделениях нет наличных средств, поэтому клиентам отказывают в операциях.

Один из клиентов из Житомира рассказал, что имеет валютную карту и хотел снять наличные. В банке ему сообщили, что это возможно, стоит только позвонить, и через несколько дней валюту привезут в ближайшее отделение банка-партнера. Однако когда мужчина позвонил, чтобы сделать такой заказ, ему ответили, что в Житомир ее заказать не могут. А снять деньги можно только во Львове и Днепре, и при условии, что там будет валюта.

"Также ответили, что в Житомире в отделениях А-Банка может быть валюта и тогда можно будет ее снять. Я спросил, а как узнать есть ли она там, ведь я далеко живу и не могу просто так ездить туда-обратно. Мне ответили, чтобы я написал сегодня утром (12.04) и работники монобанка уточнят, есть ли валюта, а также попросят ее оставить на кассе до моего приезда (1 час). Сегодня я написал в поддержку и мне ответили, что они не будут этого делать! После того, как я спросил, зачем вы вчера обещали и показал их же смс, – вообще перестали отвечать", – пишет мужчина.

Еще один подобный отклик от другого клиента, который хотел заказать нужную сумму, но ему сообщили, что доллары в отделение не завозят по распоряжению руководства банка.

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"Заказать деньги на выдачу через колл-центр заранее невозможно, нужно ехать уточнять на месте. В свою очередь в кассах Универсал банка и А-Банка долларов нет, пришлось объезжать 3 отделения, а результата ноль. Убил пол дня на бессмысленные разъезды, в отделении сообщили, что закупают валюту у населения, и выдать доллары могут только с оборота, но по факту денег в кассах нет", – говорится в отзыве.

Что говорят в банке

Перед многими клиентами представители банка извиняются и обещают не повторять такие ситуации. Объясняют такие проблемы тем, что действительно клиентам нет возможности заказать валюту на отделение банка партнера.

"Получение средств в отделениях банка партнера возможно при наличии суммы в кассе. Также мы передали ваше обращение в службу поддержки на проверку качества проведения диалога и примем соответствующие меры", – ответили одному из клиентов.

Как снять деньги без комиссии

Ранее мы рассказывали, что сам Monobank не позволяет это сделать, однако способы существуют. Для этого нужно использовать другую банковскую карту. Например:

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  • перевести средства со счета Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. В этом случае комиссия за перевод не взимается;
  • с помощью карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако у такого способа есть ограничение: бесплатно доступны только 3 такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. Затем комиссия составит от 1 до 2% от суммы сделки.

Также "Сегодня" писали, что некоторым своим клиентам банк закроет счета и прекратит их обслуживать. Это связано с войной Российской Федерации против Украины.

В этот перечень ранее входили и жители временно оккупированных Крыма, Луганской и Донецкой областей. Однако впоследствии из списка исключили тех людей, что приехали на временно оккупированные украинские территории до начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы объясняли, как действовать украинцам, если они хотят перевыпустить или оформить банковскую платежную карту.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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