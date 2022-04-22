Клієнти Mononobank залишились без валюти: чому люди не можуть зняти готівку

Клієнти Monobank скаржаться, що не можуть зняти готівковий долар і залишаються без грошей

Клієнти Monobank не можуть зняти готівкову валюту / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Monobank – це банк, який не має власних відділень і банкоматів, а функціонує у смартфоні. Для зняття готівки клієнти мають користуватися ресурсами банків-партнерів. Однак під час воєнного стану з цим виникли проблеми.

Про них клієнти банку розповідають у відгуках на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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У чому проблема

Люди розповідають, що у банках, де можна зняти гроші з карток Monobank, дуже великі черги, оскільки відділень у містах небагато. Крім того, дуже часто у цих відділеннях немає готівкових коштів, а тому клієнтам відмовляють у операціях.

Один з клієнтів із Житомира розповів, що має валютну карту, і хотів зняти готівку. У банку йому повідомили, що це можливо, варто лише зателефонувати, і за кілька днів валюту привезуть у найближче відділення банка-партнера. Проте коли чоловік зателефонував, щоб зробити таке замовлення, йому відповіли, що у Житомир її замовити не можуть. А зняти гроші можна лише у Львові та Дніпрі, та за умови, що там буде валюта.

"Також відповіли, що в Житомирі у відділеннях А-Банку може бути валюта і тоді можна буде її зняти. Я запитав, а як дізнатись чи вона там є, бо я далеко живу і не можу просто так їздити туди-назад. Мені відповіли, щоб я написав сьогодні зранку (12.04) і працівники монобанку уточнять чи є валюта, а також попросять її залишити на касі до мого приїзду (1 година). Сьогодня я написав в підтримку і мені відповіли, що вони не будуть цього робити! Після того як я запитав, навіщо ви вчора обіцяли і показав їх же смс, – взагалі перестали відповідати", – пише чоловік.

Ще один подібний відгук від іншого клієнта, який хотів замовити потрібну суму, але йому повідомили, що долари у відділення не завозять за розпорядженням керівництва банку.

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"Замовити гроші на видачу через кол-центр заздалегідь неможливо, потрібно їхати уточнювати на місці. У свою чергу в касах Універсал банку та А-Банку доларів немає, довелося об'їздити 3 відділення, а результату нуль. Убив пів дня на безглузді роз'їзди, у відділенні повідомили, що закуповують валюту у населення, і видати долари можуть тільки з обороту, але за фактом грошей у касах немає", – йдеться у відгуку.

Що кажуть у банку

У багатьох клієнтів представники банку перепрошують і обіцяють не повторювати такі ситуації. Пояснюють такі проблеми тим, що дійсно у клієнтів немає можливості замовити валюту на відділення банку партнера.

"Отримання коштів у відділеннях банку партнера можливе за наявності суми у касі. Також ми передали ваше звернення до служби підтримки на перевірку якості проведення діалогу та вживемо відповідних заходів", – відповіли одному з клієнтів.

Як зняти гроші без комісії

Раніше ми розповідали, що сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську карту. Наприклад:

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перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;

за допомогою карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.

Також "Сьогодні" писали, що деяким своїм клієнтам банк закриє рахунки і припинить їх обслуговувати. Це пов'язано із війною Російської Федерації проти України.

До цього переліку раніше входили і жителі тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областей. Проте згодом зі списку виключили тих людей, що приїхали на тимчасово окуповані українські території до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми пояснювали, як діяти українцям, якщо вони хочуть перевипустити або оформити банківську платіжну картку.