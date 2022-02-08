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Карманы пустые, а банки отфутболивают? Что делать, когда вам не дают кредит

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 11:18
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Иногда причиной отказа становится даже внешний вид заемщика
Что делать, когда банки не дают кредит
Что делать, когда банки не дают кредит / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Каждый банк закрепляет за собой право не афишировать причину отказа в кредите. Так что потенциальный заемщик может и не догадываться, почему ему отказали в займе.

"Сегодня" расскажет вам, что делать, когда вам отказали в займе, и где брать деньги.

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Если Вы обратились в банк за новым кредитом или повышением лимита на кредитной карте и получили отказ, в первую очередь проверьте свою кредитную историю. Так рекомендует ПриватБанк. Когда у заемщика положительная кредитная история, он имеет преимущество в выдаче займа.

Что такое кредитная история и как ее проверить

Вся информация о ваших кредитах, о сроках их погашения, о кредитных союзах и т.д. — это все и есть кредитная история.

Интересно, что по данным ПриватБанка, 80% отказов в выдаче кредита происходят из-за негативной кредитной истории!

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Проверить ее можно многими способами:

  • на сайте ubki.ua (есть также и мобильное приложение);
  • на сайте самих банков;
  • в приложениях банков

Украинское бюро кредитных историй также имеет интересную услугу, благодаря которой легко проверить свою кредитную историю и следить за ней. Услуга называется "СтатусКонтроль". Основной ее инструмент – это получение смс-сообщений о всех событиях в кредитной истории:

  • возникновение просрочки по кредиту;
  • погашение просроченной задолженности;
  • открытие кредита;
  • закрытие кредита;
  • запрос вашего кредитного отчета одним из партнеров бюро;
  • текущее значение кредитного рейтинга (ежемесячно).

Официальный доход

Вы должны иметь достаточную официальную заработную плату для оформления кредита на необходимую вам сумму и соответствующий стаж работы. Если вы безработные, шансы на получение кредита минимальны. То же касается и срока работы, банк должен быть уверен, что у вас есть постоянное место работы с постоянным доходом.

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Конкретные цифры уточняйте при консультировании с менеджером.

Судимость и внешний вид

Часто банки отказывают людям, имеющим судимость. Кредит могут не выдать даже если у вас или у одного из ваших родственников раньше была судимость.

Обращают внимание и на внешний вид. Кажется, что сегодня это не столь важный аспект, но именно нечистоплотность или спортивный костюм могут послужить поводом для отказа в предоставлении кредита. Этого вам банки точно не расскажут.

Что делать дальше и где брать средства?

Решить вопрос можно несколькими способами:

  • не дали в одном – попробуйте в другом. У каждого банка есть свои собственные критерии надежности клиента, поэтому есть вероятность получить кредит в соседнем банковском учреждении;
  • попытаться исправить свою кредитную историю, если в чистоте досье сомневаетесь;
  • оформить кредит не на себя, а попросить родственника или знакомого. Главное – чтобы он отвечал всем указанным выше критериям;
  • предложить банку обеспечения — предоставить в залог собственное имущество (квартира, машина, дом и т.д.);
  • выбрать платежеспособного поручителя;
  • вообще отказаться от затеи, а необходимые средства накопить.

Конец кредитному мошенничеству

В приложении "Дія" запустили функцию, что помогает предупредить мошенничество. Работает она по умолчанию, главное – ее не выключать. Алгоритм работы такой:

  • вам приходит уведомление о новом кредите (а вы его не открывали) – вы нажимаете на него и сразу из приложения можете перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу;
  • вам приходит уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю (обычно это делается для того, чтобы открыть новый кредит) – вы можете быстро на это среагировать, сконтактировавшись с тем или иным учреждением.

Раньше мы рассказывали, какие финансовые операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу.

Мы также рассказывали, кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти.

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