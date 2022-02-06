Поголовно залезают в долги? Украинцы признались, откуда берут деньги в трудную минуту

Рассказываем, где украинцы берут деньги, если их не хватает, и сколько людей не попадали в такую ситуацию

Украинцы рассказали свои секреты о деньгах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Более 35% украинцев (36,7%) используют кредитный лимит своей карточки в ситуациях, когда им не хватает денег.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus.

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24,5% ответили, что в таких случаях пользуются накоплениями из сбережений, а 21% одалживают у родителей или других родственников.

Еще 17,5% просят ссуду у друзей и знакомых, а 7,8% просят у родителей не взаймы, а в подарок.

Деньги без возвращения у друзей просят гораздо меньше украинцев – только 1,4% респондентов К микрокредитным организациям обращаются 4,7% из опрошенных, а еще 4,1% берут потребительский кредит.

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Затруднились ответить 11,8% украинцев, а еще 8,2% заявили, что никогда не попадали в подобную ситуацию.

Интересно, что к кредитному лимиту чаще обращаются мужчины, а женщины предпочитают сбережения и займы у знакомых и родных.

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"Сегодня" также писали, как украинцы оценивают экономическую ситуацию в стране и рассказывали, какой курс доллара ждут наши соотечественники в этом году.