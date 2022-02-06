Сегодня 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Сегодня 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Завтра 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Завтра 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
8 февраля 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
8 февраля 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
8 февраля 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
8 февраля 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
8 февраля 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
8 февраля 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
8 февраля 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Поголовно залезают в долги? Украинцы признались, откуда берут деньги в трудную минуту

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 14:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, где украинцы берут деньги, если их не хватает, и сколько людей не попадали в такую ситуацию
Украинцы рассказали свои секреты о деньгах
Украинцы рассказали свои секреты о деньгах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Более 35% украинцев (36,7%) используют кредитный лимит своей карточки в ситуациях, когда им не хватает денег.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus.

Реклама

24,5% ответили, что в таких случаях пользуются накоплениями из сбережений, а 21% одалживают у родителей или других родственников.

Еще 17,5% просят ссуду у друзей и знакомых, а 7,8% просят у родителей не взаймы, а в подарок.

Деньги без возвращения у друзей просят гораздо меньше украинцев – только 1,4% респондентов К микрокредитным организациям обращаются 4,7% из опрошенных, а еще 4,1% берут потребительский кредит.

Реклама

Затруднились ответить 11,8% украинцев, а еще 8,2% заявили, что никогда не попадали в подобную ситуацию.

Интересно, что к кредитному лимиту чаще обращаются мужчины, а женщины предпочитают сбережения и займы у знакомых и родных.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установите мобильное приложение Gradus.

Реклама

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для владельцев Android.

"Сегодня" также писали, как украинцы оценивают экономическую ситуацию в стране и рассказывали, какой курс доллара ждут наши соотечественники в этом году.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Поголовно залезают в долги? Украинцы признались, откуда берут деньги в трудную минуту София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Lidl заходит в Украину: заменит ли он своего конкурента АТБ Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Сколько стоит и когда доставят? Как работает "Укрпочта" с посылками украинцев Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41556.35

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3007.11

Litecoin (LTC)

125.22

Ripple (XRP)

0.67

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,08
32,08
30,98
19,01
35,09
34,59
34,38
19,48
37,49
34,60
34,24
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,97
35,84
35,97
19,68
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять