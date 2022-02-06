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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Поголовно залазять у борги? Українці зізнались, звідки беруть гроші у скрутну хвилину

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 лютого, 14:40
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Розповідаємо, де українці беруть гроші, якщо їх не вистачає, та скільки людей не потрапляли у таку ситуацію
Українці розповіли свої секрети про гроші
Українці розповіли свої секрети про гроші / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Понад 35% українців (36,7%) використовують кредитний ліміт своєї картки у ситуаціях, коли їм не вистачає грошей.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus.

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24,5% відповіли, що у таких випадках користуються накопиченнями із заощаджень, а 21% позичають у батьків чи інших родичів.

Ще 17,5% просять позику у друзів та знайомих, а 7,8% просять у батьків не у борг, а в подарунок.

Гроші без повернення у друзів просять набагато менше українців – лише 1,4% респондентів. До мікрокредитних організацій звертаються 4,7% з опитаних, а ще 4,1% беруть споживчий кредит.

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Важко відповісти виявилось 11,8% українців, а ще 8,2% заявили, що ніколи не потрапляли в таку ситуацію.

Цікаво, що до кредитного ліміту частіше звертаються чоловіки, а жінки віддають перевагу заощадженням та позикам у знайомих та рідних.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановіть мобільний застосунок Gradus.

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Застосунок для власників Android.

"Сьогодні" також писали, як українці оцінюють економічну ситуацію в країні та розповідали, який курс долара чекають наші співвітчизники цьогоріч.

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