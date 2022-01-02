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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Все погано? Як українці оцінили поточну економічну ситуацію в країні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 січня, 07:50
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Найбільше незадоволені ситуацією люди від 45 до 54 років
Майже 50% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою
Майже 50% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже половина українців (49,1%) оцінюють поточну економічну ситуацію в країні, як погану.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus.

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Серед тих, хто так негативно оцінює ситуацію більше чоловіків (49,4%), ніж жінок (48,8%), а серед різних вікових груп більше людей від 45 до 54 років (57%).

Ще 38% українців оцінюють стан економіки, як скоріше поганий, серед них також більше осіб чоловічої статі.

Скоріше доброю економічну ситуацію вважають 5,8% респондентів, а доброю – лише 0,6%. Найбільше оптимістів серед людей 35-44 років, а от серед старшого покоління таку відповідь не дав жоден.

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Важко відповісти на питання здалося 6,5% опитаних. Усього в дослідженні взяли участь 1000 осіб, серед яких 520 жінок та 480 чоловіків.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантина – встановіть мобільний застосунок Gradus.

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"Сьогодні" також розповідали, скільки українців задоволені своїм життям та писали, які задачі вони вважають головними.

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