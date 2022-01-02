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Все плохо? Как украинцы оценили текущую экономическую ситуацию в стране

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 января, 07:50
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Больше всего недовольны ситуацией люди от 45 до 54 лет
Почти 50% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой
Почти 50% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти половина украинцев (49,1%) оценивают текущую экономическую ситуацию в стране как плохую.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus.

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Среди тех, кто так негативно оценивает ситуацию больше мужчин (49,4%), чем женщин (48,8%), а среди разных возрастов больше людей от 45 до 54 лет (57%).

Еще 38% украинцев оценивают состояние экономики как скорее плохое, среди них также больше лиц мужского пола.

Скорее хорошей экономическую ситуацию считают 5,8% респондентов, а хорошей – только 0,6%. Больше оптимистов среди людей 35-44 лет, а вот среди старшего поколения такой ответ не дал ни один опрошенный.

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Затруднительно ответить на вопрос показалось 6,5% опрошенных. Всего в исследовании приняли участие 1000 человек, среди которых 520 женщин и 480 мужчин.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – установите мобильное приложение Gradus.

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"Сегодня" также рассказывали, сколько украинцев довольны своей жизнью и писали, какие задачи они считают главными.

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