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Кишені пусті, а банки відфутболюють? Що робити, коли вам не дають кредит

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 11:18
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Інколи причиною відмови стає навіть зовнішній вигляд позичальника
Що робити, коли банки не дають кредит
Що робити, коли банки не дають кредит / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Кожен банк закріплює за собою право не афішувати причину відмови у кредиті. Тож потенційний позичальник може і не здогадуватись, чому ж йому відмовили у займі.

"Сьогодні" розповість вам, що робити, коли вам відмовили у позиці, та де брати гроші.

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Якщо Ви звернулись до банку за новим кредитом або підвищенням ліміту на кредитній картці та дістали відмову, у першу чергу перевірте свою кредитну історію. Так рекомендує ПриватБанк. Коли у позичальника позитивна кредитна історія, він має перевагу у видачі позики.

Що таке кредитна історія та як її перевірити

Вся інформація про ваші кредити, про терміни їх погашення, про кредитні союзи тощо, — це все і є кредитною історією.

Цікаво, що за даними ПриватБанку, 80% відмов у видачі кредиту відбуваються через негативну кредитну історію!

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Перевірити її ви можете багатьма способами:

  • на сайті ubki.ua (є також і мобільний додаток);
  • на сайті самих банків;
  • у додатках банків.

Українське бюро кредитних історій також має цікаву послугу, завдяки якій легко перевірити свою кредитну історію та загалом слідкувати за нею. Послуга має назву "СтатусКонтроль". Основний її інструмент — це отримання смс-повідомлень про всі події в кредитній історії:

  • виникнення прострочення за кредитом;
  • погашення простроченої заборгованості;
  • відкриття кредиту;
  • закриття кредиту;
  • запит вашого кредитного звіту одним із партнерів бюро;
  • поточне значення кредитного рейтингу (щомісяця).

Офіційний дохід

Ви повинні мати достатню офіційну заробітну плату для оформлення кредиту на необхідну вам суму та відповідний стаж роботи. Якщо ви безробітний, шанси на отримання кредиту мінімальні. Те ж стосується і строку праці, банк повинен бути впевнений, що у вас є постійне місце роботи з постійним доходом.

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Конкретні цифри уточнюйте при консультуванні з менеджером установи.

Судимість та зовнішній вигляд

Часто банки відмовляють людям, які мають судимість. Кредит можуть не видати навіть якщо у вас або у одного з ваших родичів раніше була судимість.

Звертають увагу і на зовнішній вигляд. Здається, що сьогодні це не такий важливий аспект, але саме неохайність чи спортивний костюм можуть послужити приводом для відмови в наданні кредиту. Цього вам банки точно не розкажуть.

Що робити далі, та де брати кошти?

Вирішити питання можна кількома способами:

  • не дали в одному — спробуйте в іншому. У кожного банку є свої власні критерії надійності клієнта, то існує ймовірність отримувати позику в сусідньому банківській установі.
  • спробувати виправити свою кредитну історію, якщо в чистоті досьє сумніваєтесь;
  • оформити кредит не на себе, а попросити родича чи знайомого. Головне — щоб він відповідав всім зазначеним вище критеріям;
  • запропонувати банку забезпечення — надати під заставу власне майно (квартира, машина, будинок тощо);
  • вибрати платоспроможного поручителя;
  • взагалі відмовитися від затії, а необхідні кошти накопичити.

Кінець кредитному шахрайству

У додатку "Дія" запустили функцію, що допомагає попередити шахрайство. Працює вона за замовчанням, головне — її не вимикати. Алгоритм роботи такий:

  • вам приходить сповіщення про новий кредит (а ви його не відкривали) – ви натискаєте на нього і одразу із застосунку можете перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій і написати скаргу;
  • вам приходить сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію (зазвичай це робиться для того, щоб відкрити новий кредит) – ви можете швидко на це зреагувати, сконтактувавши з тією чи іншою установою.

Раніше ми розповідали, які фінансові операції вважаються підозрілими та підлягають моніторингу.

Ми також розповідали, кому дістаються кредитні зобов'язання людини після її смерті.

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