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Більше перевірок — менше "сірих" схем: як банки контролюють гроші українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 11:17
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Розповідаємо, які фінансові операції вважаються підозрілими та підлягають моніторингу
Фінансові операції на понад 400 тис грн підлягають фінансовому моніторингу
Фінансові операції на понад 400 тис грн підлягають фінансовому моніторингу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фінансові операції підлягають моніторингу, якщо сума дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. Стосується це й інших активів, що еквівалентні цій сумі за офіційним курсом у момент здійснення операції.

Про це інформує Головне управління ДПС у Києві.

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Натомість сума фінансових операцій для субʼєктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, становить 50 тисяч грн.

Визначення та розмір фінансових операцій наведено у ст. 20 та 21 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Підлягають фінансовому моніторингу операції, сума яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, для субʼєктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 50 тис. грн (зокрема, і в іноземній валюті, банківських металах за офіційним курсом), та мають одну чи більше таких ознак:

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  • переказ коштів здійснив чи надав кредит учасник фінансової операції, який не виконує рекомендації організацій, залучених у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (зокрема, і дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), а також якщо одна зі сторін — особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
  • це фінансові операції політично значущих осіб, членів їхньої сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
  • це фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема, до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
  • це фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Якщо субʼєкт первинного фінансового моніторингу має підозру або достатні підстави для підозри, що кошти є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, то фінансові операції чи спроба їх проведення вважаються підозрілими незалежно від суми.

ПриватБанк продає заставлене житло

ПриватБанк заробив на продажу власного та заставленого майна понад мільярд гривень.

Серед трьох найдорожчих лотів, які вдалося реалізувати ПриватБанку:

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  • нежитлові приміщення у Херсоні, продані за 39,97 млн грн;
  • склад пального і нерухомість у Львівській області в селі Мостиська Другі, що пішли з молотка за 31,920 млн грн;
  • житлова та комерційна нерухомість у Дніпрі вартістю 25 млн грн.

Продано також нафтобазу в місті Коростень Житомирської області – за 21, 858 млн грн, зазначається у даних аукціону за попередній період.

За словами генерального директора СЕТАМ Олександра Мамро, найбільший дохід був отриманий від продажу нафтобаз і квартир у різних областях країни.

Раніше ми повідомляли, кому дістаються кредитні зобов'язання людини після її смерті, а також розповідали, що російський фондовий ринок рекордно просів.

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