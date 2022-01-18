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Російський фондовий ринок рекордно просів – що відбувається на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 18:17
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Розповідаємо, акції яких російських компаній обвалилися найсильніше і з чим це пов'язано
Що відбувається на російському фондовому ринку
Що відбувається на російському фондовому ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський фондовий ринок продовжив падіння після рекордного просідання у п'ятницю, 14 січня.

Про це свідчать показники Московської біржі.

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У вівторок, 18 січня, індекс біржі впав на 2,7% а курс долара щодо російського рубля виріс на 0,08% до 76,15 руб.

У п'ятницю ж основні індекси російського фондового ринку просіли до мінімуму з весни 2020 року.

Лідерами падіння у вівторок стали такі цінні папери:

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  • "Распадська" (-2,45%, до 416,52 рубля)
  • "Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля)
  • "Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублів)
  • "Норнікель" (-1,91%, до 21404 рубля).

На думку представників РФ, таке падіння викликане погіршенням відносин з Україною та загостренням ситуації на українському кордоні.

Також фондовий ринок відреагував на повідомлення про можливість запровадження санкцій проти російських банків.

"Боляче вже дивитися на це щодня – як намір Росії воювати з Україною вбиває наш фондовий ринок. Сьогодні обвал індексів у другій половині дня пришвидшився. Місяць такої військової істерії – і фондовий ринок Росії майже зникне", – пише канал Proeconomics.

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Що буде з курсом у разі вторгнення РФ

Як розповів раніше керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, гривня продовжує відчувати на собі тиск через різке збільшення геополітичних ризиків.

До таких відносяться переговори Росії з НАТО, які не принесли очікуваного пом'якшення ситуації та ще більше викликали напругу.

Через негативні новини інвестори почали масово продавати українську гривню і у разі військового вторгнення ця тенденція лише прискориться, що викличе девальвацію національної валюти.

"Сьогодні" також писали, що про небезпеку військового вторгнення заговорили після масової хакерської атаки на сайти органів влади та розповідали, що буде з доларом у перші місяці року.

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