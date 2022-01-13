ПриватБанк продав заставлене майно на мільярд гривень: чиї борги пішли з молотка

ПриватБанк активно продає заставлену за кредити нерухомість на електронних аукціонах

Що пішло з молотка за мільйони гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк заробив на продажі власного та заставленого майна понад мільярд гривень.

Про це повідомляють на сайті системи електронних торгів арештованим майном СЕТАМ.

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Серед трьох найдорожчих лотів, які вдалося реалізувати ПриватБанку:

нежитлові приміщення у Херсоні, продані за 39,97 млн грн;

склад пального і нерухомість у Львівській області в селі Мостиська Другі, що пішли з молотка за 31,920 млн грн;

грн; житлова та комерційна нерухомість у Дніпрі вартістю 25 млн грн.

Продано також нафтобазу в місті Коростень Житомирської області – за 21, 858 млн грн, зазначається у даних аукціону за попередній період.

За словами генерального директора СЕТАМ Олександра Мамро, найбільший дохід був отриманий з продажу нафтобаз і квартир у різних областях країни.

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Що чекає клієнтів ПриватБанку в 2022 році

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку розповіли, що у 2022 році планується запуск нових страхових сервісів. У планах зробити страхування КАСКО доступним широкому колу клієнтів за принципом "плати, коли за кермом".

Також для клієнтів банку стане можливо взяти кредит готівкою, за словами співробітників, процес отримання буде швидким та автоматизованим.

Звичайно ж, у 2022 році буде кілька оновлень мобільного додатку "Приват24". Туди буде додано розширений функціонал дистанційного керування депозитами.

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"Сьогодні" також писали, яка небезпека чекає користувачів "Приват24" і розповідали, кому дістаються кредитні зобов'язання людини після її смерті.