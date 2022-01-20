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Больше проверок — меньше "серых" схем: как банки контролируют деньги украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 января, 11:17
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Рассказываем, какие финансовые операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу
Финансовые операции на более 400 тыс грн подлежат финансовому мониторингу
Финансовые операции на более 400 тыс грн подлежат финансовому мониторингу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовые операции подлежат мониторингу, когда их сумма равна или превышает 400 тыс. грн. Касается это и других активов, эквивалентных этой сумме по официальному курсу в момент совершения сделки.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Киеве.

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Сумма финансовых операций для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры составляет 50 тысяч гривен.

Определение и размер финансовых операций приведены в ст. 20 и 21 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Подлежат финансовому мониторингу операции, сумма которых равна или превышает 400 тыс. грн, для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 50 тыс грн (в том числе и в иностранной валюте, банковских металлах по официальному курсу на момент операции) и имеют один или более следующих признаков:

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  • перевод средств осуществил или предоставил кредит участник финансовой операции, не выполняющий рекомендации организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе и дипломатическое представительство, посольство, консульство иностранного государства), а также если одна из сторон — лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
  • это финансовые операции политически значимых людей, членов их семьи и/или людей, связанных с политически значимыми лицами;
  • это финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом министров Украины к офшорным зонам);
  • это финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).

Если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или достаточные основания для подозрения, что средства являются результатом преступной деятельности, связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, то финансовая операция или попытка ее проведения считается подозрительными, независимо от суммы.

ПриватБанк продает заложенное жилье

ПриватБанк заработал на продаже собственного и заложенного имущества более миллиарда гривен.

Среди трех наиболее дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

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  • нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн грн;
  • склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые, которые ушли с молотка за 31,920 млн грн;
  • жилая и коммерческая недвижимость в Днепре стоимостью 25 млн грн.

Продана также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области – за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона за предыдущий период.

По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, наибольший доход был получен от продажи нефтебаз и квартир в разных областях страны.

Ранее мы сообщали, кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти, а также рассказывали, что российский фондовый рынок рекордно просел.

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