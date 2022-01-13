ПриватБанк продал заложенное имущество на миллиард гривен: чьи долги ушли с молотка

ПриватБанк активно продает заложенную по кредитам недвижимость на электронных аукционах

Что ушло с молотка за миллионы гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк заработал на продаже собственного и заложенного имущества более миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

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Среди трех самых дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн. грн;

склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые, которые ушли с молотка за 31,920 млн грн;

грн; жилая и коммерческая недвижимость в Днепре стоимостью 25 млн грн.

Продана также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области – за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона за предыдущий период.

По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, наибольший доход был получен с продажи нефтебаз и квартир в разных областях страны.

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Что ждет клиентов ПриватБанка в 2022 году

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка рассказали, что в 2022 году планируется запуск новых страховых сервисов. В планах сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем".

Также для клиентов банка станет возможным взять кредит наличными. По словам сотрудников, процесс получения будет быстрым и автоматизированным.

Конечно, в 2022 году будет пара обновлений мобильного приложения "Приват24". Туда будет добавлен расширенный функционал дистанционного управления депозитами.

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"Сегодня" также писали, какая опасность ждет пользователей "Приват24" и кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти.