ПриватБанк продал заложенное имущество на миллиард гривен: чьи долги ушли с молотка

ПриватБанк заработал на продаже собственного и заложенного имущества более миллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.
Среди трех самых дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:
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- нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн. грн;
- склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые, которые ушли с молотка за 31,920 млн грн;
- жилая и коммерческая недвижимость в Днепре стоимостью 25 млн грн.
Продана также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области – за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона за предыдущий период.
По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, наибольший доход был получен с продажи нефтебаз и квартир в разных областях страны.
Что ждет клиентов ПриватБанка в 2022 году
В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка рассказали, что в 2022 году планируется запуск новых страховых сервисов. В планах сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем".
Также для клиентов банка станет возможным взять кредит наличными. По словам сотрудников, процесс получения будет быстрым и автоматизированным.
Конечно, в 2022 году будет пара обновлений мобильного приложения "Приват24". Туда будет добавлен расширенный функционал дистанционного управления депозитами.
"Сегодня" также писали, какая опасность ждет пользователей "Приват24" и кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти.