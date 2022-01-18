Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Российский фондовый рынок рекордно просел – что происходит на бирже

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 18:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, акции каких российских компаний обвалились сильнее всего и с чем это связано
Что происходит на российском фондовом рынке
Что происходит на российском фондовом рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский фондовый рынок продолжил падение после рекордного проседания в пятницу, 14 января.

Об этом свидетельствуют показатели Московской биржи.

Реклама

Во вторник, 18 января, индекс биржи упал на 2,7%, а курс доллара относительно российского рубля вырос на 0,08% до 76,15 руб.

В пятницу же основные индексы российского фондового рынка просели до минимума с весны 2020 года.

Лидерами падения во вторник стали такие ценные бумаги:

Реклама
  • "Распадская" (-2,45%, до 416,52 рубля)
  • "Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля)
  • "Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублей)
  • "Норникель" (-1,91%, до 21 404 рубля).

По мнению представителей РФ такое падение вызвано ухудшением отношений с Украиной и обострением ситуации на украинской границы.

Также фондовый рынок отреагировал на сообщения о возможности введения санкций против российских банков.

"Больно уже смотреть на это каждый день – как намерение России воевать с Украиной убивает наш фондовый рынок. Сегодня обвал индексов во второй половине дня ускорился. Месяц такой военной истерии – и фондовый рынок России почти исчезнет", – пишет канал Proeconomics.

Реклама

Что будет с курсом в случае вторжения РФ

Как рассказал "Сегодня" ранее руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, гривня продолжает ощущать на себе давление из-за резкого увеличения геополитических рисков.

К таким относятся переговоры России с НАТО, которые не принесли ожидаемого смягчения ситуации и еще больше вызвали напряжение.

Из-за негативных новостей инвесторы начали массово продавать украинскую гривню и в случае военного вторжения эта тенденция только ускорится, что вызовет девальвацию национальной валюты.

"Сегодня" также писали, что об опасности военного вторжения заговорили после массовой хакерской атаки на сайты органов власти и рассказывали, что будет с долларом в первые месяцы года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар пошел на взлет: к чему теперь готовиться украинцам Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Российский фондовый рынок рекордно просел – что происходит на бирже София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Чтобы деньги липли к рукам! За какими заработками гонятся украинцы в Польше Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять