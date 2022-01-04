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Кінець кредитному шахрайству: "Дія" запускає нову послугу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 18:16
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Нова послуга орієнтована повідомляти про кредити
Нова послуга додатку стосується кредитів
Нова послуга додатку стосується кредитів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Дія" запускає сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії в додатку.

Про це інформують на офіційному порталі "Дія".

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Послугу Мінцифра впроваджує разом з Українським бюро кредитних історій.

Це установа, яка займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. У них є вся інформація про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

Мета функції

Щодня до Кіберполіції надходять сотні звернень від українців про те, що на них незаконно оформлюють кредити. Сповіщення в "Дії" допоможуть контролювати цей процес та захистять від кредитних шахраїв.

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Адже про нові кредити на вас та перевірку кредитної історії, яка є обов’язковою для отримання кредит, ви можете дізнатися миттєво у додатку. Вам приходитимуть сповіщення.

Як це працює?

Оновлювати додаток не потрібно, функція вже встановлена за замовчуванням. У Мінцифрі радять її не вимикати.

Вам приходить сповіщення про новий кредит ( а ви його не відкривали): ви натискаєте на нього і одразу із застосунку можете перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

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Вам приходить сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію (зазвичай це робиться для того, щоб відкрити новий кредит): ви можете швидко на це зреагувати, сконтактувавши з тією чи іншою установою.

Послуга в "Дії" для батьків

В "Дії" тепер отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка" можно онлайн.

Послуга має назву "єМалятко", і подати заявку на її оформлення можна одразу після народження малюка, а до її комплексу тепер входить і грошова компенсація.

Варто зауважити, що компенсацію можуть отримати лише ті батьки, які в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення обрали гроші замість "пакунка малюка". У грудні 2021 року ця сума становить 6300 грн.

Нагадаємо, що нещодавно ​​Уряд ухвалив постанову, якою цифрове водійське посвідчення, студентський квиток та техпаспорт у "Дії" прирівняв до паперових.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада ухвалила закон про "Дія City", де передбачені спеціальні ставки для ІТ-компаній.

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