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Без паперової тяганини: ще одні документи в "Дії" прирівняли до фізичних

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
29 грудня, 19:26
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Відтепер ніхто не матиме права вимагати паперовий документ
Деякі цифрові документи українців прирівняли до паперових
Деякі цифрові документи українців прирівняли до паперових / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

​​Уряд ухвалив постанову, якою цифрове водійське посвідчення, студентський квиток та техпаспорт у "Дії" прирівняв до паперових.

Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі порталу "Дія".

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"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", — пишуть в Telegram.

Відтепер електронними версіями цих документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа

Зауважимо, що постанова набуває чинності з моменту її публікації.

Нові функції "Дії"

Творці "Дії" розробили нові функції, на тестування яких запрошують українців.

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Тестують PhotoID без гімнастики для шиї, а також опитування.

Щоб долучитися до тестування, потрібно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua. Для реєстрації вам потрібно буде:

  • вибрати "опитування" чи запис на тестування PhotoID;
  • ввести ваше прізвище та імʼя, операційну систему смартфону та електронну пошту;
  • зазначити, чи є у вас ID-картка і закордонний паспорт.

Коли бета стане доступною для вас, вам надішлють лист із детальними інструкціями на електронну пошту.

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Тестувати можна як одну, так і обидві можливості. Зауважимо, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у "Дії" – ID-картка.

Нагадаємо, в "Дії" відтепер можна отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка".

Раніше ми також писали, що Верховна Рада ухвалила закон про "Дія City", де передбачені спеціальні ставки для ІТ-компаній.

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