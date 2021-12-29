Без паперової тяганини: ще одні документи в "Дії" прирівняли до фізичних

Уряд ухвалив постанову, якою цифрове водійське посвідчення, студентський квиток та техпаспорт у "Дії" прирівняв до паперових.
Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі порталу "Дія".
"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", — пишуть в Telegram.
Відтепер електронними версіями цих документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа
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Зауважимо, що постанова набуває чинності з моменту її публікації.
Нові функції "Дії"
Творці "Дії" розробили нові функції, на тестування яких запрошують українців.
Тестують PhotoID без гімнастики для шиї, а також опитування.
Щоб долучитися до тестування, потрібно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua. Для реєстрації вам потрібно буде:
- вибрати "опитування" чи запис на тестування PhotoID;
- ввести ваше прізвище та імʼя, операційну систему смартфону та електронну пошту;
- зазначити, чи є у вас ID-картка і закордонний паспорт.
Коли бета стане доступною для вас, вам надішлють лист із детальними інструкціями на електронну пошту.
Тестувати можна як одну, так і обидві можливості. Зауважимо, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у "Дії" – ID-картка.
Нагадаємо, в "Дії" відтепер можна отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка".
Раніше ми також писали, що Верховна Рада ухвалила закон про "Дія City", де передбачені спеціальні ставки для ІТ-компаній.