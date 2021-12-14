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Рада приняла закон о "Дія City": что это значит

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 14:48
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"Дія City" предусматривает специальные ставки для специалистов IT-компаний
"Дія.City" будет регулировать налоговые условия специального правового режима
"Дія.City" будет регулировать налоговые условия специального правового режима / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 14 декабря приняла во втором чтении налоговый закон №5376 о "Дія City". "За" проголосовали 285 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба портала.

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"Документ будет регулировать налоговые условия специального правового режима для ІТ-сферы. Это позволит создать в Украине одну из лучших налоговых систем для IT-отрасли в мире", – говорится в сообщении.

"Дія City" предусматривает специальные ставки для специалистов IT-компаний. Им предлагают 5% налога на доход физических человек, единый социальный взнос в размере 22% минимальной заработной платы и военный сбор в размере 1,5%.

Для компаний появится возможность выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (СНО) по ставке 9%.

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А для стимулирования инвестиций:

  • 0% на доход физлиц как дивиденды, начисленные компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года;
  • налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

"Дія City"

Проект "Дія City" Министерство цифровой трансформации Украины презентовало еще в сентябре 2020 года. Речь идет о свободной экономической зоне, в которой действует особый правовой режим, создающий условия для развития украинской IT-индустрии.

Основной закон, посвященный "Дія City", №1667-IX "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" Рада приняла в целом 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

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Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Ранее мы сообщали, что одна из самых крупных транспортных компаний мира американская Lyft рассматривает возможность присоединение к налоговому режиму "Дія City".

Напомним, что уже с 19 декабря через онлайн-портал "Дія" можно будет получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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