Гривня оказалась под давлением: почему курс доллара может вырасти

Межбанковский рынок снова ориентируется в основном на покупателей, а не на продавцов иностранной валюты

/ Фото: Сегодня, НБУ

Доллар 7 июля после снижения по официальному курсу немного подрос на межбанке – до 27,33 грн. Накануне продавцы валюты так и не смогли перехватить инициативу, и к концу торгов гривня вернулась к прежним котировкам. То есть сегодня рынок больше ориентируется на покупателей валюты. В ближайшей перспективе вероятно движение курса в диапазоне 27,3-27,45 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он перечислил факторы, которые давят на гривню:

С начала июля портфель нерезидентов снизился на 170 млн гривен.

"Размещение ОВГЗ в 3 млрд гривен накануне подтверждает это, на фоне существующих геополитических и инфляционных рисков текущая доходность инвесторам не интересна. Более того, в среду необходимо погасить ОВГЗ на более чем 7 млрд гривен, что потребует дополнительных ресурсов", – объяснил Шевчишин.

Произошла коррекция фьючерсов на зерновые при сохранении высоких цен на нефть и газ.

и газ. Зоной неопределенности остается распространение штамма Дельта, число заболеваний которым активно растет в приграничных с Украиной регионах.

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А позитивным фактором для гривни выступает информация о росте международных резервов на 2% – с 27,8 млрд долларов в мае до 28,36 млрд долларов в июне.

Напомним, при этом многие эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

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