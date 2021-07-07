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Гривня опинилася під тиском: чому курс долара може вирости

7 липня 2021 11:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міжбанківський ринок знову орієнтується переважно на покупців, а не на продавців іноземної валюти

/ Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 7 липня після зниження за офіційним курсом трохи підріс на міжбанку – до 27,33 грн. Напередодні продавці валюти так і не змогли перехопити ініціативу, і до кінця торгів гривня повернулася до колишніх котирувань. Тобто сьогодні ринок більше орієнтується на покупців валюти. У найближчій перспективі ймовірний рух курсу в діапазоні 27,3-27,45 грн/дол.

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він перерахував чинники, які тиснуть на гривню:

  • З початку липня портфель нерезидентів знизився на 170 млн гривень.

"Розміщення ОВДП в 3 млрд гривень напередодні підтверджує це, на тлі існуючих геополітичних та інфляційних ризиків поточна прибутковість інвесторам не цікава. Ба більше, в середу необхідно погасити ОВДП на більш ніж 7 млрд гривень, що потребує додаткових ресурсів", – пояснив Шевчишин.

  • Відбулася корекція ф'ючерсів на зернові при збереженні високих цін на нафту та газ.
  • Зоною невизначеності залишається поширення штаму Дельта, кількість захворювань яким активно зростає в прикордонних з Україною регіонах.
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А позитивним фактором для гривні виступає інформація про зростанні міжнародних резервів на 2% – з 27,8 млрд доларів в травні до 28,36 млрд доларів червні.

Нагадаємо, водночас багато експертів вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні будуть грати на зміцнення української валюти.

До того ж, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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