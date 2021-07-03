Коли буде найнижчий курс долара: прогноз на липень

Гривня міцнішає. Питання в тому, наскільки їй в цьому заважатимуть

Експерти попереджають: чим далі, тим більший вплив на курс надаватимуть відносини з МВФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Початок літа – традиційний період максимального зміцнення гривні. Але цього року з середини червня вона несподівано почала послаблюватися. Останніми днями місяця гривня знову відвоювала позиції, і за підсумками місяця зміцнилася на 32 копійки. Але в перші дні липня знову почала послаблюватися.

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Сайт "Сьогодні" розпитав експертів, як вестиме себе долар в липні. Опуститься ще курс? Чи побачимо в обмінниках долар дешевше 27? Чи це вже початок осінньої девальвації гривні?

Дешевий долар в червні: дякуємо інфляції

В принципі, в червні курс долара вже опускався на кілька днів нижче 27 грн – до 26,93. Однак за підсумками місяця виявилося, що гривня зміцнилася лише з 27,5 до 27,18 грн/дол., якщо судити за курсом НБУ. Отже, зміцнення становило 1,2%.

Для порівняння: 2020-го гривня зміцнилася в червні тільки на 0,8%. А 2019-го – на 2,6%.

"Зміцнення гривні пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою і високими світовими цінами на основні групи товарів нашого експорту – руду, метали і аграрну продукцію. Також відзначається підвищений попит з боку нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики і єврооблігації. Це дозволяє гривні стійко утримувати свої позиції. У той же час обсяг імпорту і споживання поки не відновився до доковідних періодів. Що призводить до зниження попиту на долари з боку імпортерів. Такий тандем і зміцнює гривню", – говорить аналітик Alpari Максим Пархоменко.

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Просідання курсу нижче 27 грн експерт пояснює спробою НБУ стримати інфляцію.

"У першому півріччі інфляція продовжила набирати обертів. НБУ, намагаючись її стримати, дозволив курсу гривні спуститися до 27 грн. Таке зниження найсприятливіше впливає на економіку. Воно не зменшить рівень споживання, але дозволить трохи сповільнити інфляцію. І водночас особливо не шкодить експортерам", – вважає Максим Пархоменко.

Курс в липні залежить від інтересу до ОВДП і активності НБУ на міжбанку

Експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти.

"У липні гривня може продовжити зміцнюватися за рахунок впливу інвестицій в ОВДП від нерезидентів і зменшення попиту від компаній для дивідендів. Активний приплив валюти в країну і далі підтримуватиме гривню, зберігаючи тенденцію до її зміцненню в липні-серпні. Але без цієї тенденції курс може почати послаблюватися через зростання попиту на іноземну валюту і поступово девальвувати з невеликою перервою на період сплати квартальних податків", – прогнозує старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

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Наприкінці червня спостерігалося зростання інтересу іноземних інвесторів до ОВДП.

"У липні гривня переважно зміцнюватиметься під тиском припливу портфельних інвестицій від нерезидентів, а також великих обсягів валютної виручки експортерів на тлі високих цін на сировинні товари на світових ринках. Ключовий фактор підтримки нацвалюти – попит на гривневі ОВДП з боку нерезидентів. Після невеликої перерви їх інтерес до облігацій Мінфіну знову зріс, що особливо відчувається в останні торгові сесії на міжбанку в червні – наприкінці місяця НБУ знову викуповував надлишкову пропозицію валюти", – говорить директор департаменту казначейських операцій "Юнекс банку" Сергій Кирилюк.

При цьому Вадим Бардась, експерт European Analytical Centre, зазначає, що інтерес нерезидентів багато в чому залежатиме від політичної ситуації в країні.

"Загалом більшість економічних чинників складаються на користь гривні. Темпи розвитку високотехнологічного сектору в глобальній економіці, який забезпечує надходження валюти від IT-експорту, динаміка цін на сировинні товари, зокрема на пшеницю і арматуру, а також зростання глобальної економіки як детермінанта обсягів приватних переказів заробітчан. Виняток становить посилення нестабільність політичної ситуації в регіоні через військові маневри біля Криму", – говорить експерт.

Також стримуватиме ревальвацію необхідність чергових виплат за боргами.

"Розмір боргових виплат в липні незначний – менше 650 млн доларів, і він сильно не вплине на курсоутворення в країні. Однак у вересні нас чекає значний обсяг боргових платежів", – попереджає Вадим Бардась.

Він також нагадує, що Федеральна резервна система США заявила про наміри посилити монетарну політику, що може призвести до зниження фінансових потоків в сировинні активи і країни, що розвиваються.

На думку експертів, в періоди істотного зміцнення гривні НБУ продовжить активно викуповувати валюту на міжбанківському ринку і таким чином також стримуватиме ревальвацію гривні.

Курс липня: від 26,8 до 27,5 грн

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Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович прогнозує, що в липні коливання курсу перебуватимуть в межах 27 грн за долар.

Аналітик Alpari Максим Пархоменко вважає, що цього місяця можливе тимчасове зниження курсу і нижче 27 грн/дол.

Максим Пархоменко вважає, що очікувати зниження курсу можна тільки при збереженні темпів інфляції. Фото: Facebook

"У липні гривня зберігає потенціал до зміцнення і зможе ще раз протестувати позначку в 27,0 в парі з доларом і 31,50 в парі з євро. Нижче цієї позначки діятиме НБУ, який скуповуватиме надлишки гривні. Очікувати зниження курсу можна тільки при збереженні темпів інфляції", – вважає він.

А ось директор департаменту казначейських операцій "Юнекс банку" Сергій Кирилюк вважає, що більшу частину місяця курс триматиметься нижче 27 грн за долар.

"Більшу частину місяця котирування перебуватимуть нижче позначки 27,0 грн/дол. У разі виникнення тимчасових виходів вище цієї позначки. Сповільнюватимуть ревальвацію купівлі валюти Нацбанком. Однак, з огляду на, що стратегічно регулятор не має наміру зупинити зміцнення гривні, а лише пом'якшує дисбаланси між попитом і пропозицією, поступово нацвалюта все-таки зміцнюватиметься. За моїми прогнозами, в липні курс перебуватиме в коридорі 26,8-27,2 грн за долар", – прогнозує Сергій Кирилюк.

В середині місяця він не виключає посилення волатильності через два великі погашення старих випусків облігацій загалом на понад 33 млрд грн. А останніми днями місяця, на його думку, турбулентності може додати виплата ПДВ-відшкодування експортерам.

У той же час аналітик European Analytical Centre Вадим Бардась прогнозує в липні курс вище 27 грн і значні коливання.

"Курс американської валюти в липні коливатиметься в коридорі 27-27,5 грн. Гривня більшу частину періоду перебуватиме в флеті, торкаючись верхньої і нижньої меж коридору", – говорить він.

Чим далі, тим більший вплив на курс надаватимуть взаємини України з МВФ, попереджають експерти.