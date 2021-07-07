Євро впав на торішній рівень, долар подешевшав: курс НБУ

Валюта подешевшала / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 7 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,25 грн;

1 євро – 32,26 грн;

1 злотий – 7,18 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

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У порівнянні зі вчорашніми значеннями курс долара знизився на чотири копійки. У попередній банківський день падіння становило 12 копійок. Сайт "Сегодня" вже дізнався у фахівців, чому курс долара знову впав і чи надовго це. Проте, за тиждень – з 30 червня по 7 липня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на сім копійок.

Курс євро прискорив зниження. Євровалюта впала в ціні ще на 11 копійок після зниження на чотири копійки вдень раніше і досягла мінімуму з 25 серпня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів 7 липня знизилася на копійку. Польський злотий залишився практично без змін.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 6 липня, долар на міжбанку впав на копійку в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,29/27,31 грн (купівля/продаж). Євровалюта знову подешевшала на 10 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,27 / 32,31 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн / дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол . А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як захистити гроші на картці від шахраїв.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні