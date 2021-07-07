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Нафта лихоманить. Ціни злетіли на багаторічний максимум, а потім впали

7 липня 2021 9:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Спори країн експортерів-нафти змусили ринок боятися дефіциту чорного золота, але паніка протрималася недовго

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Світові ціни на нафту сильно коливаються через розбіжності в ОПЕК+ – в організації знову не змогли визначитися з планами з виробництва нафти. На тлі очікувань дефіциту ціна Brent злітала до 77,82 дол. за барель – максимуму з жовтня 2018 року. WTI дорожчала до піку з листопада 2014 року – 76,98 за барель. Але після цього зльоту котирування різко просіли – паніка на ринку спала.

За даними Investing, 7 липня до 9:35 за київським часом вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила вже 74,85 дол. За барель. Втім, намітилася нова тенденція до плавного зростання.

Ф'ючерси на Brent, 7 липня
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Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 73,70 за барель і теж поступово підвищується.

Ф'ючерси на WTI, 7 липня

Що сталося в ОПЕК+

Країни-експортери нафти не змогли узгодити план по виробництву нафти. Переговори довелося згорнути без прийняття рішення. Багато уваги приділялося спору між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Росія і Саудівська Аравія виступили за збільшення нафтовидобутку з серпня, тобто ослаблення обмежень на видобуток нафти. Обговорювалося кілька варіантів, які передбачають збільшення нафтовидобутку з серпня, а також продовження угоди, яка закінчується в квітні 2022 року.

ОАЕ в цілому підтримали збільшення видобутку з серпня і були готові дотримуватися угоди до квітня 2022 року, але заявили, що не підтримають продовження угоди про обмеження виробництва нафти після квітня 2022 року.

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Адміністрація США вже закликала ОПЕК+ знайти компромісне рішення, яке дозволить збільшити нафтовидобуток з серпня, адже палива вже не вистачає.

До ОПЕК+ окрім членів Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) входять також Росія, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзія та інші країни.

Нагадаємо, тим часом в Україні дорожчає бензин. Головна причина – саме зростання цін на нафту.

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