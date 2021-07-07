Нафта лихоманить. Ціни злетіли на багаторічний максимум, а потім впали

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos
Світові ціни на нафту сильно коливаються через розбіжності в ОПЕК+ – в організації знову не змогли визначитися з планами з виробництва нафти. На тлі очікувань дефіциту ціна Brent злітала до 77,82 дол. за барель – максимуму з жовтня 2018 року. WTI дорожчала до піку з листопада 2014 року – 76,98 за барель. Але після цього зльоту котирування різко просіли – паніка на ринку спала.
За даними Investing, 7 липня до 9:35 за київським часом вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становила вже 74,85 дол. За барель. Втім, намітилася нова тенденція до плавного зростання.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 73,70 за барель і теж поступово підвищується.
Що сталося в ОПЕК+
Країни-експортери нафти не змогли узгодити план по виробництву нафти. Переговори довелося згорнути без прийняття рішення. Багато уваги приділялося спору між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Росія і Саудівська Аравія виступили за збільшення нафтовидобутку з серпня, тобто ослаблення обмежень на видобуток нафти. Обговорювалося кілька варіантів, які передбачають збільшення нафтовидобутку з серпня, а також продовження угоди, яка закінчується в квітні 2022 року.
ОАЕ в цілому підтримали збільшення видобутку з серпня і були готові дотримуватися угоди до квітня 2022 року, але заявили, що не підтримають продовження угоди про обмеження виробництва нафти після квітня 2022 року.
Адміністрація США вже закликала ОПЕК+ знайти компромісне рішення, яке дозволить збільшити нафтовидобуток з серпня, адже палива вже не вистачає.
До ОПЕК+ окрім членів Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) входять також Росія, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзія та інші країни.
Нагадаємо, тим часом в Україні дорожчає бензин. Головна причина – саме зростання цін на нафту.