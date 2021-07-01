Ціни на нафту підскочили до максимуму з 2018 року

В ОПЕК+ не погодили нові квоти / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Світові ціни на нафту, які недавно вперше за довгий час досягли 75 доларів за барель Brent , Перевищили позначку в 76 доларів. За даними Investing, це максимум з жовтня 2018 го, тобто майже за три роки. Попит на чорне золото зростає в міру скасування коронавірусних обмежень в країнах з найбільшими економіками. При цьому члени ОПЕК + не змогли узгодити квоти на серпень, які використовуються для обмеження пропозиції сировини.

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Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:35 за київським часом становила 76,33 долара за барель. Це на 2,3% вище, ніж на закритті попередньої торгової сесії.

Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 75,82 долара за барель, на 3,2% вище за рівень на закриття попередньої сесії.

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Нафтові котирування в даний час знаходяться на завершальній стадії підйому, вважає головний економіст і керівник дослідницької групи Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Різке зростання цін на нафту є наслідком високого попиту на нафту і політично обмежених поставок. Однак при рівні цін в 75 доларів за барель у гру вступає особлива динаміка... У найближчій перспективі ціни ризикують перевищити наші орієнтири, оскільки запаси в сховищах швидко виснажуються. ціни на нафту дійсно можуть ще підскочити в найближчій перспективі, але в середньо- і довгостроковій перспективі нас очікують більш низькі ціни" , – пояснив Рюкер.

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За його словами, в центрі уваги ринку знаходиться зустріч ОПЕК+. Правда, засідання моніторингового комітету було несподівано перенесено на добу.

Держави ОПЕК + несподівано на добу перенесли засідання моніторингового комітету, який повинен був дати рекомендації по нарощуванню видобутку з серпня.

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"Країни ОПЕК, хоча і заявляють про свою готовність продовжити нарощувати видобуток в умовах наміченого зростання попиту на нафту, але не хотіли б робити це так стрімко, як пропонує Росія" , – пояснюють аналітики Telegram-каналу Газ-Батюшка.

Нагадаємо, тим часом в Україні подорожчав бензин.