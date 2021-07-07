Нефть лихорадит. Цены взлетели на многолетний максимум, а потом рухнули

В ОПЕК+ так и не согласовали новые квоты / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Мировые цены на нефть сильно колеблются из-за разногласий в ОПЕК+ – в организации снова не смогли определиться с планами по производству нефти. На фоне ожиданий дефицита цена Brent взлетала до 77,82 долл. за баррель – максимума с октября 2018 года. WTI дорожала до пика с ноября 2014 года – 76,98 за баррель. Но после этого взлета котировки резко просели – паника на рынке спала.

По данным Investing, 7 июля к 9:35 по киевскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла уже 74,85 долл. за баррель. Впрочем, наметилась новая тенденция к плавному росту.

Фьючерсы на Brent, 7 июля

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Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 73,70 за баррель и тоже постепенно повышается.

Фьючерсы на WTI, 7 июля

Что случилось в ОПЕК+

Страны-экспортеры нефти не смогли согласовать план по производству нефти. Переговоры пришлось свернуть без принятия решения. Много внимания уделялось спору между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Россия и Саудовская Аравия выступили за увеличение нефтедобычи с августа, то есть ослабление ограничений на добычу нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа, а также продление сделки, которая заканчивается в апреле 2022 года.

ОАЭ в целом поддержали увеличение добычи с августа и были готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, но заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года.

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Администрация США уже призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа, ведь топлива уже не хватает.

В ОПЕК+ кроме членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) входят также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия и другие страны.

Напомним, тем временем в Украине дорожает бензин. Главная причина – именно дорожающая нефть.