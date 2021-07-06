Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причина

Восени країну чекають пікові виплати за зовнішнім державним боргом. У червні кредиторам віддали майже мільярд

ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Станом на 1 липня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,36 млрд в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць збільшився більш ніж на на півмільярда доларів – 1 червня в резервах Нацбанку знаходилося 27,8 млрд доларів. Втім, з початку року об'єм резервів зменшився на 740 млн доларів.

У червні ЗВР зросли на 2%. В НБУ це пояснили валютними надходженнями на користь уряду, а також результатами аукціонів з купівлі валюти на міжбанку. Ці надходження компенсували погашення боргів держави.

Реклама

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Нинішнього обсягу резервів вистачає на покриття витрат на імпорт протягом 4,3 міс., уточнили в Нацбанку.

Основні фактори, які вплинули на обсяг ЗВР в червні:

Погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати склали 995,6 млн, зокрема 2,3 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Валютні надходження на користь уряду. Вони склали 1,095 млрд доларів. З цієї суми 726,3 млн доларів надійшли від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Регулятор купив 682,8 млн доларів, а продав – 99,5 млн. Тобто чиста купівля валюти склала 583,3 млн доларів.

Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсу валют. Зменшення склало 180,8 млн доларів.

Нагадаємо, економісти вважають, що питання наповнення ЗВР України буде стояти гостріше до осені. Справа в тому що у вересні країну чекають пікові виплати за зовнішнім боргом, а траншу МВФ Київ досі не отримав.

Реклама

В цілому в 2021 році Україна, за розрахунками Мінфіну, заплатить кредиторам 602 млрд гривень. Це на 3,3 млрд гривень більше, ніж очікували ще на початку року. А прогноз виплат за держборгом у 2022 році зріс майже на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривень.

Про що ще говорять в Україні та світі 6 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":