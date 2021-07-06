Валютный резерв Украины вырос на полмиллиарда долларов: в чем причина

ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

По состоянию на 1 июля 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,36 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июня в резервах Нацбанках находилось 27,8 млрд долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 740 млн долларов.

В июне ЗВР выросли на 2%. В НБУ это объяснили валютным поступлениям в пользу правительства, а также результатами аукционов по покупке валюты на межбанке. Эти поступления компенсировали погашение долгов государства.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Нынешнего объема резервов хватает на покрытие расходов на импорт в течение 4,3 мес., уточнили в Нацбанке.

Основные факторы, которые повлияли на объем ЗВР в июне:

Погашение государственного и гарантированного государством долга. Выплаты составили 995,6 млн долларов, в т.ч. 2,3 млн долларов в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

Валютные поступления в пользу правительства. Они составили 1,095 млрд долларов. Из этой суммы 726,3 млн долларов поступили от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Регулятор купил 682,8 млн долларов, а продал – 99,5 млн. То есть чистая покупка валюты составила 583,3 млн долларов.

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курса валют. Уменьшение составило 180,8 млн долларов.

Напомним, экономисты полагают, что вопрос наполнения ЗВР Украины будет стоять острее к осени. Дело в том, что в сентябре стране предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу, а транша МВФ Киев до сих пор не получил.

Реклама

В целом в 2021 году Украина, по расчетам Минфина, заплатит кредиторам 602 млрд гривен. Это на 3,3 млрд гривен больше, чем ожидали еще в начале года. А прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривен.

О чем еще говорят в Украине и мире 6 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":