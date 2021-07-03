Когда будет самый низкий курс доллара: прогноз на июль

Гривня крепчает. Вопрос в том, насколько ей будут в этом мешать

Эксперты предупреждают: чем дальше, тем большее влияние на курс будут оказывать отношения с МВФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Начало лета – традиционный период максимального укрепления гривни. Но в этом году с середины июня она неожиданно начала ослабляться. В последние дни месяца гривня снова отвоевала позиции, и по итогам месяца укрепилась на 32 копейки. Но в первые дни июля снова начала ослабляться.

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Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, как будет вести себя доллар в июле. Опустится ли еще курс? Увидим ли в обменках доллар дешевле 27? Или это уже начало осенней девальвации гривни?

Дешевый доллар в июне: спасибо инфляции

В принципе, в июне курс доллара уже опускался на несколько дней ниже 27 грн – до 26,93. Однако по итогам месяца оказалось, что гривня укрепилась лишь с 27,5 до 27,18 грн/долл., если судить по курсу НБУ. Таким образом, укрепление составило 1,2%.

Для сравнения: в 2020-м гривня укрепилась в июне только на 0,8%. А в 2019-м – на 2,6%.

"Укрепление гривни связано с благоприятной внешней конъюнктурой и высокими мировыми ценами на основные группы товаров нашего экспорта – руду, металлы и аграрную продукцию. Также отмечает повышенный спрос со стороны нерезидентов на облигации внутреннего госзайма и еврооблигации. Это позволяет гривне устойчиво удерживать свои позиции. В то же время объем импорта и потребления пока не восстановился к доковидным периодам. Что приводит к снижению спроса на доллары со стороны импортеров. Такой тандем и укрепляет гривню", – говорит аналитик Alpari Максим Пархоменко.

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Проседание курса ниже 27 грн эксперт объясняет попыткой НБУ сдержать инфляцию.

"В первом полугодии инфляция продолжила набирать обороты. НБУ, пытаясь ее сдержать, позволил курсу гривни спуститься до 27 грн. Такое снижение наиболее благоприятно влияет на экономику. Оно не уменьшит уровень потребления, но позволит немного замедлить инфляцию. И в то же время особо не вредит экспортерам", – считает Максим Пархоменко.

Курс в июле зависит от интереса к ОВГЗ и активности НБУ на межбанке

Эксперты считают, что большинство факторов, оказывающих влияние на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

Тарас Котович уверен, что гривна в июле будет укрепляться. Фото: Facebook

"В июле гривня может продолжить укрепляться за счет влияния инвестиций в ОВГЗ от нерезидентов и уменьшения спроса от компаний для дивидендов. Активный приток валюты в страну будет и дальше поддерживать гривню, сохраняя тенденцию к ее укреплению в июле-августе. Но без этой тенденции курс может начать ослабляться из-за роста спроса на иностранную валюту и постепенно девальвировать с небольшим перерывом на период уплаты квартальных налогов", – прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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В конце июня наблюдался рост интереса иностранных инвесторов к ОВГЗ.

"В июле гривня будет преимущественно укрепляться под давлением притока портфельных инвестиций от нерезидентов, а также больших объемов валютной выручки экспортеров на фоне высоких цен на сырьевые товары на мировых рынках. Ключевой фактор поддержки нацвалюты – спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов. После небольшого перерыва их интерес к облигациям Минфина снова вырос, что особенно ощущается в последние торговые сессии на межбанке в июне – в конце месяца НБУ вновь выкупал избыточное предложение валюты", – говорит директор департамента казначейских операций "Юнекс банка" Сергей Кирилюк.

При этом Вадим Бардась, эксперт "European Analytical Centre", отмечает, что интерес нерезидентов во многом будет зависеть от политической ситуации в стране.

"В целом большинство экономических факторов складываются на пользу гривни. Темпы развития высокотехнологичного сектора в глобальной экономике, который обеспечивает поступления валюты от IT-экспорта, динамика цен на сырьевые товары, в частности на пшеницу и арматуру, а также рост глобальной экономики как детерминанта объемов частных переводов заробитчан. Исключение составляет усиление нестабильность политической ситуации в регионе из-за военных маневров возле Крыма", – говорит эксперт.

Также сдерживать ревальвацию будет необходимость очередных выплат по долгам.

"Размер долговых выплат в июле незначительный – менее 650 млн долларов, и он сильно не повлияет на курсообразование в стране. Однако в сентябре нас ожидает значительный объем долговых платежей", – предупреждает Вадим Бардась.

Он также напоминает, что Федеральная резервная система США заявила о намерениях усилить монетарную политику, что может привести к снижению финансовых потоков в сырьевые активы и развивающиеся страны.

По мнению экспертов, в периоды существенного укрепления гривни НБУ продолжит активно выкупать валюту на межбанковском рынке и таким образом будет также сдерживать ревальвацию гривни.

Курс июля: от 26,8 до 27,5 грн

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Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович прогнозирует, что в июле колебания курса будут находиться в пределах 27 грн за доллар.

Аналитик Alpari Максим Пархоменко считает, что в этом месяце возможно временное снижение курса и ниже 27 грн/долл.

Максим Пархоменко считает, что ожидать снижения курса можно только при сохранении темпов инфляции. Фото: Facebook

"В июле гривня сохраняет потенциал к укреплению и сможет еще раз протестировать отметку в 27,0 в паре с долларом и 31,50 в паре с евро. Ниже этой отметки будет действовать НБУ, который будет скупать излишки гривни. Ожидать снижения курса можно только при сохранении темпов инфляции", – считает он.

А вот директор департамента казначейских операций "Юнекс банка" Сергей Кирилюк полагает, что большую часть месяца курс будет держаться ниже 27 грн за доллар.

"Большую часть месяца котировки будут находиться ниже отметки 27,0 грн/долл. С возможными временными выходами выше этой отметки. Замедлять ревальвацию будут покупки валюты Нацбанком. Однако, учитывая, что стратегически регулятор не намеревается остановить укрепление гривни, а лишь смягчает дисбалансы между спросом и предложением, постепенно нацвалюта будет все-таки укрепляться. По моим прогнозам, в июле курс будет находиться в коридоре 26,8-27,2 грн за доллар", – прогнозирует Сергей Кирилюк.

В середине месяца он не исключает усиления волатильности из-за двух крупных погашений старых выпусков облигаций в общей сложности на более 33 млрд грн. А в последние дни месяца, по его мнению, турбулентности может добавить выплата НДС-возмещения экспортерам.

В то же время аналитик European Analytical Centre Вадим Бардась прогнозирует в июле курс выше 27 грн и значительные колебания.

"Курс американской валюты в июле будет колебаться в коридоре 27-27,5 грн. Гривня большую часть периода будет находиться в флете, касаясь верхней и нижней границ коридора", – говорит он.

Чем дальше, тем большее влияние на курс будут оказывать взаимоотношения Украины с МВФ, предупреждают эксперты.