Евро рухнул на прошлогодний уровень, доллар подешевел: курс НБУ

Валюта подешевела / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 7 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 32,26 грн;

1 злотый – 7,18 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на четыре копейки. В предыдущий банковский день падение составляло 12 копеек. Сайт "Сегодня" уж узнал у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это. Тем не менее, за неделю – с 30 июня по 7 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро ускорил снижение. Евровалюта упала в цене еще на 11 копеек после снижения на четыре копейки днем ранее и достигла минимума с 25 августа 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 7 июля снизилась на копейку. Польский злотый остался практически без изменений.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 6 июля, доллар на межбанке упал на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,29/27,31 грн (покупка/продажа). Евровалюта снова подешевела на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,27/32,31 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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