Грибы по цене квартиры? Как в киевском супермаркете торгуют "лакшери" продуктами

Стоимость белых маринованных грибов в супермаркете сравнялась со стоимостью аренды квартиры в столице

Более того, стоимость на ценнике указана акционная / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

В киевском супермаркете торгуют белыми маринованными грибами по цене аренды квартиры, к примеру, однокомнатной недалеко от центра столицы.

Об этом украинцы сообщают в соцсетях, публикуя фото.

Реклама

Действительно, белые целые маринованные грибы в оливковом масле продают по цене 6399 грн за 3,1 л. При этом цена указана еще и со скидкой, до этого, по информации на ценнике, их продавали по 7999 грн.

Стоимость грибов в супермаркете / Фото: скриншот

За такую цену с тех пор, как началась война в Украине и стоимость аренды недвижимости критически упала, можно снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом недалеко от центра Киева.

Реклама

Тюрьма за дорогие продукты

В Украине планируют установить уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.

Как отметил нардеп из "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который собственно и зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупу гречневую и овсяную;

свинину, говядину, птицу (тушку куриную);

молоко;

масло;

сметану, яйца, масло;

капусту, лук, свеклу, морковь;

бензин (А-92, А-95) и другие.

Законопроект предлагает: наказывать лишением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества за превышение цен на продукты более чем в 1,2 раза от стоимости, определенной правительством. Реклама