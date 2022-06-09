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Грибы по цене квартиры? Как в киевском супермаркете торгуют "лакшери" продуктами

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 16:19
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Стоимость белых маринованных грибов в супермаркете сравнялась со стоимостью аренды квартиры в столице
Более того, стоимость на ценнике указана акционная
Более того, стоимость на ценнике указана акционная / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

В киевском супермаркете торгуют белыми маринованными грибами по цене аренды квартиры, к примеру, однокомнатной недалеко от центра столицы.

Об этом украинцы сообщают в соцсетях, публикуя фото.

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Действительно, белые целые маринованные грибы в оливковом масле продают по цене 6399 грн за 3,1 л. При этом цена указана еще и со скидкой, до этого, по информации на ценнике, их продавали по 7999 грн.

Стоимость грибов в супермаркете
Стоимость грибов в супермаркете / Фото: скриншот

За такую цену с тех пор, как началась война в Украине и стоимость аренды недвижимости критически упала, можно снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом недалеко от центра Киева.

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Тюрьма за дорогие продукты

В Украине планируют установить уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.

Как отметил нардеп из "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который собственно и зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупу гречневую и овсяную;
  • свинину, говядину, птицу (тушку куриную);
  • молоко;
  • масло;
  • сметану, яйца, масло;
  • капусту, лук, свеклу, морковь;
  • бензин (А-92, А-95) и другие.

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