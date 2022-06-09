Грибы по цене квартиры? Как в киевском супермаркете торгуют "лакшери" продуктами

В киевском супермаркете торгуют белыми маринованными грибами по цене аренды квартиры, к примеру, однокомнатной недалеко от центра столицы.
Об этом украинцы сообщают в соцсетях, публикуя фото.
Действительно, белые целые маринованные грибы в оливковом масле продают по цене 6399 грн за 3,1 л. При этом цена указана еще и со скидкой, до этого, по информации на ценнике, их продавали по 7999 грн.
За такую цену с тех пор, как началась война в Украине и стоимость аренды недвижимости критически упала, можно снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом недалеко от центра Киева.
Тюрьма за дорогие продукты
В Украине планируют установить уголовную ответственность за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары.
Как отметил нардеп из "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который собственно и зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде, особое внимание Украина должна уделять необоснованному повышению цен на такие товары:
- мука пшеничная;
- макаронные изделия;
- батон;
- хлеб;
- крупу гречневую и овсяную;
- свинину, говядину, птицу (тушку куриную);
- молоко;
- масло;
- сметану, яйца, масло;
- капусту, лук, свеклу, морковь;
- бензин (А-92, А-95) и другие.