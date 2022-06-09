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Гриби за ціною квартири? Як у київському супермаркеті торгують "лакшері" продуктами

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 16:19
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Вартість білих маринованих грибів у супермаркеті зрівнялася з вартістю оренди квартири у столиці
Ба більше, вартість на ціннику вказана акційна
Ба більше, вартість на ціннику вказана акційна / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

У київському супермаркеті торгують білими маринованими грибами за ціною оренди квартири, наприклад, однокімнатної недалеко від центру столиці.

Про це українці повідомляють у соцмережах, публікуючи фото.

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Дійсно, білі цілі мариновані гриби в оливковій олії продають за ціною 6399 грн за 3,1 л. При цьому ціна вказана ще й зі знижкою, до цього, за інформацією на ціннику, їх продавали за 7999 грн.

Вартість грибів у супермаркеті
Вартість грибів у супермаркеті / Фото: скріншот

За таку ціну, з того часу, як почалася війна в Україні і вартість оренди нерухомості критично впала, можна зняти однокімнатну квартиру з хорошим ремонтом недалеко від центру Києва.

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Тюрма за дорогі продукти

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.

Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупу гречану і вівсяну;
  • свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);
  • молоко;
  • олію;
  • сметану, яйця, масло;
  • капусту, цибулю, буряк, моркву;
  • бензин (А-92, А-95) та ін.

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