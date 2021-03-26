Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар замер, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на выходные

26 марта, 16:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Курс доллара и евро на 29 марта колеблется – НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 29 марта:

26.0329.03Изменение
1 доллар США27,97 грн27,97 грн+ 0,00
1 евро33,03 грн32,95 грн- 0,08
Реклама

По сравнению со значениями 26 марта, доллар останется на том же уровне, после роста курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 22 по 29 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Сайт "Сегодня" уже писал, что курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет.

Курс евро на 29 марта упал на 8 копеек после повышения на 9 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, после одного дня повышения. До этого ниже 33 гривен евро продержался три дня.

В тренде
"Экономический паспорт" для детей: сколько могут получить молодые украинцы
Реклама

Читайте также: Цифра дня. Украинцы понесли деньги на депозиты

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курсФинансы
Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине
Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в УкраинеФинансы
Как усиление карантина будет влиять на курс гривни
Как усиление карантина будет влиять на курс гривниФинансы
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
Курс доллара в Украине рванул вверх, евро тоже подорожал
Курс доллара в Украине рванул вверх, евро тоже подорожалФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять