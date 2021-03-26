Доллар замер, евро упал ниже психологической отметки: курс валют на выходные

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 29 марта:

26.03 29.03 Изменение 1 доллар США 27,97 грн 27,97 грн + 0,00 1 евро 33,03 грн 32,95 грн - 0,08

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По сравнению со значениями 26 марта, доллар останется на том же уровне, после роста курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 22 по 29 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Сайт "Сегодня" уже писал, что курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет.

Курс евро на 29 марта упал на 8 копеек после повышения на 9 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, после одного дня повышения. До этого ниже 33 гривен евро продержался три дня.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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