Долар завмер, євро впав нижче від психологічної позначки: курс валют на вихідні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 29 березня:

26.03 29.03 зміна 1 долар США 27,97 грн 27,97 грн + 0,00 1 євро 33,03 грн 32,95 грн - 0,08

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По порівняно зі значеннями 26 березня, долар залишиться на тому ж рівні, після зростання курсу на 10 копійок в попередній банківський день. За тиждень з 22 по 29 березня гривня ослабла щодо американської валюти на 25 копійок. Сайт "Сьогодні" вже писав, що курс долара різко підвищився на міжбанку України і, як результат, в офіційних курсах Нацбанку. Але фундаментальних причин для девальвації нема.

Курс євро на 29 березня впав на 8 копійок після підвищення на 9 копійок днем раніше. Євровалюта опустилася нижче психологічної позначки в 33 гривні, після одного дня підвищення. До цього нижче 33 гривень євро протримався три дні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – в сюжеті:

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