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Доллар вышел на новый антирекорд – курс валют НБУ

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
17 августа, 08:20
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Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 августа
Доллар и евро снова подешевели
Доллар и евро снова подешевели / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 17 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,65 грн;
1 евро – 31,36 грн;
1 злотый – 6,87 грн;
10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на четыре копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" падал в цене на восемь копеек. Доллар находится на минимуме с 25 июня 2020 года, то есть более чем за год.

За неделю – с 10 по 17 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Сайт "Сегодня" уже разобрался, почему доллар дешевеет и чего ждать к 30-летию Независимости.

Курс евро упал на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее. В целом европейская валюта, как и американская, находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

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Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку. А польский злотый, наоборот, подорожал на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 16 августа, стоимость валюты на межбанке подросла:

  • Доллар подорожал на 10 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,74/26,76 грн (покупка/продажа).
  • Евровалюта выросла в цене на 13 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,48/31,50 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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