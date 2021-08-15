Золотое время гривни: почему доллар дешевеет и чего ждать к 30-летию Независимости

Украинцы с августа начали скупать валюту – ждем обвала гривни?

/ Фото: Сегодня

Уходящая неделя не поколебала крепких позиций гривни: курс доллара по-прежнему медленно, но уверенно снижался. За неделю стоимость американской наличной валюты снова опустилась ниже 27 грн за доллар и подешевела в среднем на 12 копеек. Интересно, что в середине августа минувшего года доллар готовился к прыжку – курс резко пошел вверх после 15-го числа и за месяц вырос на 90 копеек, до 28,30 грн/доллар.

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Повторится ли подобный сценарий в этом году, выяснил сайт "Сегодня". Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

После того как Нацбанк 9 августа укрепил гривню сразу на 11 копеек, до 26,83 грн/доллар, курс пошел вниз как на безналичном, так и на наличном рынке. Снова был преодолен барьер 27 грн в наличной продаже, и к пятнице 1 доллар можно было купить за 26,85 грн. При этом спред (разница между курсом покупки и курсом продажи) оставался почти на месте: 19-20 копеек.

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Окончательный средний курс перед выходными – 26,85 грн/доллар в наличной продаже и 26,65 грн/доллар в покупке. За полтора месяца доллар ослабел как в покупке, так и в продаже на 50 копеек.

Максимальный курс, по которому можно было в минувшую пятницу сдать наличный доллар, – 26,76 грн (на 11 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 26,77 грн (на 13 коп. ниже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене долларов просто нет. Реальный курс продажи – 26,85 грн/доллар и выше.

Нацбанк всю неделю держал курс почти неизменным – колебания вверх-вниз составили 3 копейки. К пятнице курс дошел до 26,77 грн/доллар (-17 копеек за неделю). На понедельник, 16 августа, Нацбанк установил курс 26,69 грн/доллар, укрепив гривню еще на 8 копеек.

Анализ ситуации на рынке

Главная причина затянувшегося укрепления гривни – избыток валюты, как на межбанковском рынке, так и налички в банках и обменных пунктах.

"Обещанные Украине со стороны МВФ 2,7 млрд долларов для восстановления экономик после коронавируса всех стран-участниц снизили спрос со стороны Кабмина на заимствования валюты за рубежом и послужили дополнительным фактором для укрепления гривни, – анализирует Олег Пендзин. – На минувшей неделе Нацбанк выкупил в резервы более 76 млн долларов, дабы курс доллара не опустился еще ниже, до 26,5 грн/доллар".

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Также эксперт отметил, что за первые 10 дней августа население купило валюты на 45 млн долларов больше, чем продало. За предыдущие 7 месяцев было наоборот: только за июль украинцами продано на 300 млн больше долларов, чем куплено, а с начала года – на 2,29 млрд долларов. По словам Олега Пендзина, пока сложно сказать, изменился ли тренд, но не исключено, что спрос на валюту у населения начнет расти из опасений, что осенью доллар подорожает, как и в прежние годы.

Максим Орыщак также видит гривню крепкой.

"Тенденция укрепления гривни неизбежна по нескольким причинам, – разъяснил Максим Орыщак. – Во-первых, благодаря повышению учетной ставки в стране. Во-вторых, по причине спроса на ОВГЗ, на фоне чего нерезиденты продают валюту на рынке и таким образом укрепляют гривню. В-третьих, в преддверии получения транша финансовой помощи от МВФ. Кроме того, участники валютного рынка учитывают и перспективу поступлений от экспортной деятельности. Отдельно вспомним, что 19 августа бизнес будет платить квартальные налоги. Значит, к этой дате темпы продаж валюты будут снижаться, поэтому резкого роста гривни не ждем".

Александр Охрименко говорит, что в августе импортеры, прежде всего нефтетрейдеры, покупают меньше валюты, а предложение ее со стороны аграриев и металлургов остается постоянным. Это дополнительно укрепляет гривню. Эксперт отметил, что Нацбанк не стремится чрезмерно ослабить гривню, выкупая на рынке все излишки валюты. Это идет вразрез с планами Кабмина, так как среднегодовой курс в госбюджете на этот год установлен на уровне 29 грн/доллар.

"Сейчас золотое время для гривни – деловая активность и спрос на валюту будут на минимуме до 30-летия Независимости, – анализирует Александр Охрименко. – Лишь после 25 августа можно ожидать постепенного оживления".

Чего ожидать на следующей неделе

Все эксперты говорят, что наступающая неделя ожидается спокойной. Но их прогнозы, каким будет тренд, по-прежнему нисходящим или иным, расходятся.

Александр Охрименко и Олег Пендзин ожидают, что доллар и дальше будет слабеть, но немного, в пределах 10 коп.

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Максим Орыщак также говорит, что девальвационных рисков на ближайшую неделю нет, но средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,65-26,95 грн. То есть тренд не стабильно нисходящий, а боковой – вверх-вниз в достаточно широком коридоре.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин советует, чтобы не потерять сбережения, постепенно переходить в валюту. Но речь идет о долгосрочных накоплениях, год и более, к концу 2022 года доллар точно будет дороже, чем сейчас.

Такого же мнения и Максим Орыщак.

"Инвесторам и простым гражданам можно дать такой совет: накапливать валютные сбережения нужно постепенно, чтобы в случае форс-мажора не торопиться покупать валюту по невыгодному курсу. Выбирая между долларами и евро, мы бы обратили внимание на доллар США как приоритетный инструмент".

Александр Охрименко рекомендует не откладывать запланированные крупные покупки в гривне, приобретая вместо них впрок доллары, так как инфляция в Украине высокая (10% год к году) и еще ускорится. Также эксперт уточнил свой прогноз:

"В связи с избытком валюты на рынке можно "верить в гривню" еще и в сентябре, то есть гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".

Мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете.