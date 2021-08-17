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Долар вийшов на новий антирекорд – курс валют НБУ

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 08:20
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Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 17 серпня
Долар та євро знову подешевшали
Долар та євро знову подешевшали / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 17 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,65 грн;
1 євро – 31,36 грн;
1 злотий – 6,87 грн;
10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на чотири копійки. У попередній банківський день "зелений" падав в ціні на вісім копійок. Долар перебуває на мінімумі з 25 червня 2020 року, тобто більш ніж за рік.

За тиждень – з 10 по 17 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 15 копійок. Сайт "Сьогодні" вже розібрався, чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності.

Курс євро впав на чотири копійки після зниження на дві копійки вдень раніше. В цілому європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

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Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку. А польський злотий, навпаки, подорожчав на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У понеділок, 16 серпня, вартість валюти на міжбанку підросла:

  • Долар подорожчав на 10 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,74/26,76 грн (купівля/продаж).
  • Євровалюта виросла в ціні на 13 копійок в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,48/31,50 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2 021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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