Рада вперше схвалила бюджетну декларацію на 3 роки: як зміняться пенсії, зарплати та курс долара

Документ планували прийняти ще в 2018 році, але він навіть не доходив до стін парламенту

Бюджетна декларація отримала схвалення Ради / Фото: Сьогодні, president.gov.ua

Верховна Рада України вперше в своїй історії схвалила підготовлену урядом трирічну Бюджетну декларацію. Документ прийняли в цілому, його схвалили 269 народних депутатів.

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Першу спробу скласти таку декларацію зробили ще в 2018 році. Але документ зрештою перейменували на "Основні напрями бюджетної політики". У 2019-му знову уряд повернувся до складання Декларації. Потім її знову вирішили відкласти через майбутні президентські вибори.

У 2020-му уряд завважив, що розпал пандемії – не найкращий час для довгострокового планування. Отже, виходить, що нинішня Бюджетна декларація є, власне, першим документом, якому вдалося дійти до Верховної Ради й отримати її схвалення.

Зарплати, пенсії та курс

За розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата має зрости з 15 258 грн у 2022 році до 19 063 грн у 2024-му.

Курс долара на кінець поточного року становитиме 28,6 грн, а середньорічний – 28 грн. У 2023-му середньорічний курс становитиме 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. У 2024-му – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.

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Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме мінімальна пенсія (наразі вона становить 1854 грн):

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

у 2022 році – на 8,2%, до 2093 грн;

у 2023 році – на 7,3%, до 2246 грн;

у 2024 році – на 7%, до 2403 грн.

Податки і пріоритети

У Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України. Такі зміни передбачені спірним законопроєктом № 5600, який уже прийняли в першому читанні. Його схвалення у другому читанні сильно вдарить по українському бізнесу, попереджають економісти. Влада тим часом сподівається, що в такий спосіб збільшить доходи держбюджету – причому не на рік, а в середньостроковій перспективі.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у Бюджетній декларації, такі:

зміцнення обороноздатності та безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

розвиток адміністративних послуг та їхня цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення;

забезпечення якісної та інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Згідно з декларацією, доходи держбюджету в 2022 році мають бути на рівні 1219,6 млрд грн, у 2023 році – 1333,2 млрд грн, у 2024-м – 1451,6 млрд грн.

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Також у Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і тепер, на величину інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники. Тобто всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо владі не вдасться завершити реформу прожиткового мінімуму.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа