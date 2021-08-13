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Доллар снова пошел вниз – курс валют НБУ

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
13 августа, 08:00
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Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 августа
Доллар снова подешевел
Доллар снова подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 13 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,77 грн;
1 евро – 31,42 грн;
1 злотый – 6,85 грн;
10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" дорожал – это стало первым ростом курса за четыре дня. За неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте аж на 17 копеек. Но, по прогнозам, нынешнее укрепление гривни тоже не продержится долго, и курс доллара превысит 27 гривен.

Курс евро повысился еще на копейку после роста на пять днем ранее. В целом европейская валюта все же находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей выросла на две копейки. А польский злотый снова почти не изменился в цене.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 12 августа, стоимость валюты на межбанке немного снизилась:

  • Доллар подешевел на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,73/26,75 грн (покупка/продажа).
  • Евровалюта упала в цене на семь копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,35/31,38 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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