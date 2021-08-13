google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар знову пішов униз – курс валют НБУ

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
13 серпня, 08:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 серпня
Долар знову подешевшав
Долар знову подешевшав

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 13 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 26,77 грн;
1 євро – 31,42 грн;
1 злотий – 6,85 грн;
10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на три копійки. Попереднього банківського дня "зелений" дорожчав – це стало першим зростанням курсу за чотири дні. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти аж на 17 копійок. Але, за прогнозами, нинішнє зміцнення гривні теж не протримається довго, і курс долара перевищить 27 гривень.

Курс євро підвищився ще на копійку після зростання на п'ять днем раніше. Загалом європейська валюта все ж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів зросла на дві копійки. А польський злотий знову майже не змінився в ціні.

Реклама

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У четвер, 12 серпня, вартість валюти на міжбанку трохи знизилася:

  • Долар подешевшав на п'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,73/26,75 грн (купівля/продаж).
  • Євровалюта впала в ціні на сім копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,35/31,38 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

Реклама

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти