Гривня под давлением: доллар пополз вверх на межбанке

Укрепление национальной валюты в ближайшие дни остается под вопросом, доллар может подорожать еще сильнее

Доллар снова растет / Фото: Сегодня, НБУ

Доллар 12 августа после роста по официальному курсу продолжает медленно дорожать на межбанке и торгуется в районе 26,78-26,80 грн. Спрос на иностранную валюту превышает предложение. До конца недели гривня может ослабнуть к доллару до 27,05 грн/долл., а евро – подорожать до 31,9 грн/евро.

Реклама

Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он считает, что гривня может оказаться под сильным давлением, если зарубежные инвесторы выйдут на межбанк со освободившейся от продажи ОВГЗ гривней и начнут скупать валюту.

"С начала текущего месяца они (нерезиденты. – Ред.) сократили вложения в ОВГЗ на 4,92 млрд грн – до 101,23 млрд. Вероятно, они ждут благоприятной рыночной ситуации, чтобы выйти с этими средствами на межбанк для покупки иностранных валют. В таком случае гривня окажется под сильным давлением", – сказал Гойлов.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц / Minfin

Как менялся курс доллара в 2021-м

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Также сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: