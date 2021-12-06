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Доллар снова набрал обороты: что будет с гривней в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 16:55
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 7 декабря
Что будет с курсом 7 декабря
Что будет с курсом 7 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 7 декабря:

3.126.12Изменение
1 доллар США27,30 грн27,38 грн+0,08
1 евро30,82 грн30,90 грн+0,08

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 6 декабря, доллар подорожал на восемь копеек, евро тоже вырос на восемь копеек.

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Что будет с курсом доллара?

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня" заявил, что напряжение на валютном рынке продолжает расти. Волнение инвесторов повышает появление подробностей возможного плана вторжения РФ в Украину.

"Запланированная онлайн встреча между президентами США И России может стать сигналом к деэскалации или, наоборот, усилит волнение на рынке. В любом случае для гривни сейчас это ключевой драйвер настроений", – отмечает эксперт.

Еще одним фактором, который может неблагоприятно сказаться на украинской национальной валюте, является сложная ситуация в энергетическом секторе, из-за которой ожидается повышенный спрос на валюту. Подогревает ситуацию и иск китайский инвесторов против Украины из-за предприятия "Мотор Сич".

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"В ближайшее время гривня, вероятно, снизится по отношению к доллару США, и будет торговаться в диапазоне 27,4-27,5 гривни за доллар", – отметил Шевчишин.

"Сегодня" также разбирались, что будет с курсом доллара до Нового года, и писали, что лучше делать с валютой в этот период.

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