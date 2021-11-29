Китайские инвесторы подают в суд из-за "Мотор Сич": за что с Украины хотят взыскать 4,5 млрд долл

Компания Skyrizon и другие китайские инвесторы заявили, что подают на Украину в Гаагский арбитражный суд для взыскания компенсации

Китайские инвесторы подали на Украину в суд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китайская инвестиционная компания Skyrizon, а также другие инвесторы этой страны хотят взыскать с Украины через Гаагский суд по меньшей мере 4,5 млрд долл. за убытки из-за "Мотор Сич".

Об этом сообщает издание Global Times, ссылаясь на заявление инвесторов.

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Отмечается, что согласно соглашению с украинским правительством инвесторы КНР требуют признать Украину такой страной, которая нарушила двустороннее инвестиционное соглашение.

По данным инвесторов, они понесли значительные убытки в течение пяти лет, поэтому "не исключают возможности продления требований по возмещению дополнительных убытков".

Национализация "Мотор Сич"

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит выкупить Китаю контрольный пакет акций (56%) украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".

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Против четырех китайских компаний, в том числе Skyrizon, а также трех человек, были введены санкции.

31 января 2021 года Служба безопасности Украины провела обыски на месте собрания акционеров компании "Мотор Сич" в Запорожье и наложила арест, зафиксировав противоправные действия.

Уже в марте 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета Нацбезопасности, про возврат предприятия в государственную собственность, то есть национализацию.