Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар знову набрав обертів: що буде з гривнею найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 7 грудня
Що буде з курсом 7 грудня
Що буде з курсом 7 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 7 грудня:

3.126.12Зміна
1 долар США27,30 грн27,38 грн+0,08
1 євро30,82 грн30,90 грн+0,08

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 6 грудня, долар подорожчав на вісім копійок, євро також зріс на вісім копійок.

Реклама

Що буде із курсом долара?

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі "Сьогодні" заявив, що напруга на валютному ринку продовжує зростати. Хвилювання інвесторів збільшує поява подробиць можливого плану вторгнення РФ до України.

"Запланована онлайн зустріч між президентами США та Росії може стати сигналом до деескалації або, навпаки, посилить хвилювання на ринку. У будь-якому разі для гривні зараз це ключовий драйвер настроїв", – зазначає експерт.

Ще одним фактором, який може несприятливо позначитися на українській національній валюті, є складна ситуація в енергетичному секторі, через яку очікується підвищений попит на валюту. Підігріває ситуацію і позов китайських інвесторів проти України через підприємство "Мотор Січ".

Реклама

"Найближчим часом гривня, ймовірно, знизиться до долара США, і торгуватиметься в діапазоні 27,4-27,5 гривні за долар", – зазначив Шевчишин.

"Сьогодні" також розбиралися, що буде з курсом долара до Нового року, і писали, що краще робити з валютою в цей період.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

30.83

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,32
30,50
30,00
29,00
18,33
30,58
29,58
28,50
19,30
30,79
30,69
29,79
19,57
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти