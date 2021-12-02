Гривня зламана? До якого курсу долара готуватися наприкінці тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 2 грудня

Що буде з доларом 2 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 2 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,23 грн;

1 євро – 30,92 грн;

1 злотий – 6,67 грн.;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара зріс на дві копійки, а євро впав на 8. Курс злотого зріс на чотири копійки, а курс рубля також зріс на чотири копійки.

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Що відбувається на валютному ринку?

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, сигналом глобального зламу тренду гривні може бути закріплення курсу вище за 27 грн за долар. Це спричиняє ризики запустити ще сильніший "розпродаж" у ній.

За словами експерта, стрибок курсу до 28 грн зовсім не виключено до кінця цього року. Водночас аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що напередодні новорічних свят в Україну почнуть повертатися заробітчани.

У середньому вони переказують в Україну понад 1 мільярд доларів, що, безумовно, позитивно позначиться на курсі гривні.

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