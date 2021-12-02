Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Гривня зламана? До якого курсу долара готуватися наприкінці тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 08:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 2 грудня
Що буде з доларом 2 грудня
Що буде з доларом 2 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 2 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,23 грн;
  • 1 євро – 30,92 грн;
  • 1 злотий – 6,67 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара зріс на дві копійки, а євро впав на 8. Курс злотого зріс на чотири копійки, а курс рубля також зріс на чотири копійки.

Реклама

Що відбувається на валютному ринку?

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, сигналом глобального зламу тренду гривні може бути закріплення курсу вище за 27 грн за долар. Це спричиняє ризики запустити ще сильніший "розпродаж" у ній.

За словами експерта, стрибок курсу до 28 грн зовсім не виключено до кінця цього року. Водночас аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що напередодні новорічних свят в Україну почнуть повертатися заробітчани.

У середньому вони переказують в Україну понад 1 мільярд доларів, що, безумовно, позитивно позначиться на курсі гривні.

Реклама

"Сьогодні" разом із експертами створили для вас прогноз курсу долара на грудень, а також розповідали, куди найвигідніше інвестувати кошти у 2022 році.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти