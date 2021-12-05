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Доллар стремится к 28 гривням, каким может быть курс к Новому году

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
5 декабря, 06:06
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Эксперты советуют в декабре покупать наличную валюту "на откатах", когда она дешевеет
/ Фото: Сегодня

Девальвация гривни продолжается. Она сменила укрепление национальной валюты еще в конце ноября, которое, вопреки ожиданиям финансовых аналитиков, затянулось почти на два месяца. Главная причина быстрого ослабления гривни – наступление холодов и отсутствие в стране достаточных запасов энергоносителей, которые Украина покупает теперь за твердую валюту и втридорога.

Чего ожидать от курса в начале зимы и дальше до конца года, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Рост курса наличной валюты продолжался как в последние выходные ноября, так и в первые рабочие дни декабря. Он был не таким стремительным, как неделей ранее, когда доллар за пять дней подорожал на 60 копеек. Теперь средний курс вырос всего на 15 коп. в продаже и на 18 коп. в покупке: до 27,39 и 27,19 грн/доллар. Последний раз доллар стоил так дорого 5 месяцев назад, в начале июля, но тогда тренд был нисходящий, сейчас, наоборот, восходящий. К выходным курс стабилизировался.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сузился с 23 до 20 коп., то есть банки и пункты обмена валют (ПОВ) были заинтересованы в покупке валютной налички. Некоторые крупные банки работали со спрэдом 40 копеек: покупали перед выходными доллары по 27,15, продавали по 27,55.

В отдельных ПОВ и даже банках, явно работавших на скупку валютного "кэша", доллары можно было сдать даже по 27,25-27,30 грн. Это выше, чем курс продажи, выставленный другими ПОВ – там якобы можно было приобрести валюту по 27,28, а сдать по 27,25. Но в реальности валюты по 27,28 не было. Гарантированно купить наличный доллар можно было по 27,40-27,50 грн и выше, при этом курс покупки был 27,20-27,25 грн/доллар.

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Нацбанк всю неделю ослаблял гривню: в понедельник было 27,10, в пятницу 27,29 грн/доллар. На понедельник, 6 декабря, регулятор установил курс 27,30 грн/доллар. То есть девальвация составила 20 коп. за неделю, или на 0,7%. Неделей ранее гривня ослабла на 46 коп. (на 1,7%), итого 2,4% за две недели.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что причины ослабления гривни прежние: увеличение спроса на валюту у импортеров и нерезидентов с одновременным снижением ее предложения со стороны экспортеров, ожидающих еще большего роста курса.

Александр Охрименко отметил: девальвация гривни была бы еще большей, если бы Нацбанк не продавал валюту. По его информации, с 22 по 26 ноября Нацбанк продал более 630 млн долларов, на уходящей неделе еще около 60 млн долларов.

"Потолок курса – 28 грн/доллар, но регулятор вряд ли допустит, чтобы гривня до Нового года так обесценилась", – уверен Александр Охрименко.

Олег Пендзин добавил, что темпы удешевления гривни снизил удачный аукцион Минфина по размещению ценных бумаг: в минувший вторник их было продано на 12,7 млрд грн. Это больше, чем неделю назад, и позволило перекредитовать и выплатить проценты по более ранним выпускам гривневых ОВГЗ.

По оценке Андрея Шевчишина, доминирующей тенденцией все же остается рост доллара и цель 27,5 грн за доллар, а откаты используются для покупок валюты.

"Приближение к 27,5 грн за доллар, высокий темп девальвации, который продемонстрировала гривня, требуют передышки и накопления гривни для покупок, – анализирует Андрей Шевчишин. – Энергоимпортеры к концу недели взяли паузу, а вот нерезиденты продолжают выходить из украинских ОВГЗ, хотя и существенно меньшими темпами. С начала декабря их портфель снизился еще на 450 млн грн, просев ниже 90 млрд грн".

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов разделились на умеренные и пессимистические.

Олег Пендзин и Александр Охрименко говорят, что курс доллара нашел новый, более высокий коридор, и в нем стабилизируется.

По прогнозу Олега Пендзина, наличный доллар с 6 по 13 декабря будет торговаться в диапазоне 27,30-27,45 грн/доллар.

"Давление на гривню сейчас поменьше, так как нерезиденты вывели часть дивидендов, энергетики ждут уже оплаченный уголь, ситуация на восточной границе без особых изменений, поэтому озабоченность на финансовых рынках постепенно успокаивается", – пояснил Олег Пендзин.

Александр Охрименко тоже видит средний курс близким к нынешнему – 27,40 грн/доллар.

А вот Максим Орыщак и Андрей Шевчишин уверены: на следующей неделе наличный доллар продолжит дорожать.

"Спекулянты заработают на девальвации гривни, а НБУ потратит дополнительные золотовалютные резервы страны впустую, – прогнозирует Максим Орыщак. – Средний курс продажи доллара ждем в диапазоне 27,35 – 27,6 грн. Стартовавшее снижение гривни трудно остановить по политическим причинам, из-за разрастания рисков энергетического кризиса в мире, а также на фоне спекулятивных настроений внутри страны".

Похожий прогноз у Андрея Шевчишина.

"На следующей неделе рынок может попробовать на прочность уровень 27,5 грн за доллар", – говорит эксперт.

Речь идет о безналичном курсе, а наличный может при этом дойти в продаже до 27,7 грн/доллар и выше.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты солидарны: при растущем долларе он уже стал более выгодным инструментом для инвестирования, чем гривня. Но только в среднесрочной и долгосрочной (год и более) перспективе.

"Тот, кто надеется сегодня купить доллар по 27,4 грн, а через месяц продать его по 29 грн, прогадает. А вот через год такие вложения окажутся прибыльными", – уверен Александр Охрименко.

С ним согласен и Андрей Шевчишин. По его словам, идеальное время для покупки дешевого доллара прошло, но он еще привлекателен для инвестиций.

"Покупать надо на "откатах" курса, а они в декабре наверняка будут, – говорит Андрей Шевчишин. – Но когда устойчиво приблизимся к 27,5 грн/доллар, стоит сделать паузу, дабы понять, куда рынок будет готов дальше развивать движение".

Максим Орыщак подсчитал, сколько можно заработать, инвестировав сейчас в доллар.

"Такой шаг может принести порядка 4,8% прибыли в гривневом эквиваленте, что частично покроет ожидаемую инфляцию в следующем году на уровне 6,2%", – говорит Максим Орыщак.

Эксперт утверждает, что население, бизнес, спекулянты понимают: любое укрепление гривни сейчас нужно использовать как повод для конвертации в доллары и с текущего уровня 27,4 ждать девальвацию до 28,7 грн/доллар.

Эксперты также отмечают, что гривню может обвалить возможная агрессия России. О том, готова ли Украина дать отпор и о других важных свежих новостях, смотрите в сюжете.

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