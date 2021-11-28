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Курс доллара рванул к 28 гривням, стоит ли сейчас покупать валюту

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
28 ноября, 06:14
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Эксперты: гривню валят страх перед войной и паника населения
/ Фото: Сегодня

Гривня продолжает слабеть, причем темпы девальвации ускорились: счет идет уже не на копейки, а на десятки копеек в день. Почему нарушилась стабильность и прекратилось укрепление курса, чего ожидать на стыке осени и зимы и дальше до конца года, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Стабильность наличного курса на минувших выходных сменилась заметным скачком (+15 копеек) уже в понедельник. Во вторник доллар впервые с 3 сентября преодолел 27 грн в продаже. Темпы девальвации нарастали, в субботу курс достиг 27,27 грн/доллар в продаже (+60 коп. за неделю) и перевалил за 27 грн в покупке (+55 коп.). Последний раз доллар стоил так дорого 4,5 месяца назад, в середине июля, но тогда тренд был нисходящий.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширился с 20 до 25 коп. Некоторые крупные банки работали со спредом 40 копеек: покупали перед выходными доллары по 26,97, продавали по 27,37.

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В отдельных небанковских пунктах обмена валют (ПОВ), явно работавших на скупку "кэша", доллары можно было сдать даже по 27,18 грн, это выше, чем курс продажи, выставленный другими ПОВ – там якобы можно было приобрести валюту по 27,12, а сдать по 27,08. Но в реальности валюты по 27,12 не было. Гарантированно купить физлицу наличный доллар можно было по 27,25-27,30 грн, при курсе скупки банком по 27-27,05 грн/доллар.

Нацбанк всю неделю ослаблял гривню, причем темпы нарастали: в понедельник было 26,57, в пятницу уже выше 27 – 27,03 грн/доллар, то есть +46 копеек за неделю, девальвация на 1,7%. На понедельник, 29 ноября, регулятор еще больше девальвировал гривню, установив курс 27,10 грн/доллар (+7 коп.).

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что стремительный рост курса доллара вызван быстрым ростом спроса на валюту со стороны главных участников рынка: импортеров – закупка энергоносителей и нерезидентов – выход из украинских гривневых ценных бумаг и покупка валюты. Видя, что доллар дорожает, население потянулось в обменные пункты за наличной валютой, что еще больше подтолкнуло курс вверх.

"Курс гривни в пятницу добрался до 27,1 грн/доллар, на рынке сохраняется активный спрос на валюту со стороны инвесторов-нерезидентов и компаний, населения, – анализирует Андрей Шевчишин. – Нерезиденты выходят из ОВГЗ и выводят капитал из страны, в ноябре отток превысил 4,3 млрд грн (почти 5% портфеля бумаг). К покупкам валюты подключились спекулянты. Такое поведение покупателей вызвано активным новостным фоном вокруг рисков вторжения РФ в Украину ближайшие месяцы".

Усиливает ослабление гривни выход на рынок энергоимпортеров, которые начинают закупку газа и угля, при этом экспортеры уменьшили предложение, так как получили 2,2 млрд грн возмещения НДС.

"В Украину прибыли и идут 11 кораблей с энергетическим углем, для его закупки потребовались значительные суммы в валюте, – уточнил Олег Пендзин. – Активизировались импортеры потребительских товаров под новогодние и рождественские распродажи, появились небольшие очереди в обменниках – население покупает доллары".

Александр Охрименко добавил, что закупают валюту не только под уголь, но и под газ для отопления ("Нафтогаз"), также население.

"По данным Нацбанка, физлицами куплено в ноябре на 200 млн долларов больше, чем продано, это немного, но сразу вызвало спекулятивный рост наличного курса", – уточнил эксперт.

Максим Орыщак надеется, что разговоры о военном конфликте между РФ и Украиной останутся разговорами. Иначе гривню ждет неминуемый обвал, как было в 2014 году.

"Если состоится эскалация конфликта на границе с Россией, то о развитии страны можно будет забыть на весь 2022 год, – анализирует эксперт. – События с 2014 года показали, что происходит с валютой, когда существует опасность для стабильной и спокойной жизни населения. При таком сценарии можно ждать, что курс придет к 60 грн/доллар с высокой вероятностью дефолта".

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозов о том, что доллар на стыке ноября и декабря подорожает до 28 гривен, пока нет.

Александр Охрименко акцентировал, что курс гривни по-прежнему находится в руках энергетиков: если продолжится покупка энергоносителей, то доллар устремится к 27,5 грн. Если нет – курс стабилизируется и даже может быть небольшая ревальвация гривни.

Олег Пендзин ожидает на следующей неделе замедления темпов роста курса доллара.

"Доллар будет стоить 27-27,5 гривен", – говорит он.

А вот по словам Максима Орыщака и Андрея Шевчишина, начавшееся быстрое падение гривни – тренд на всю зиму.

"Неделя с 29 ноября по 3 декабря окажется периодом уверенного преодоления рубежа в 27 гривен с потенциалом падения к уровню в 27,6 грн, – прогнозирует Максим Орыщак. – Наши оценки основаны преимущественно на политической составляющей. Монетарная политика Нацбанка, кредитные деньги от МВФ – второстепенные факторы".

Андрей Шевчишин ожидает, что курс продолжит снижение до 27,5 грн за доллар в наличной продаже, причем с нисходящим трендом.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

"Соотношение – валюта 25-30%, остальное пока гривня", – уточнил эксперт.

Максим Орыщак советует тем, кто имеет валютные накопления, сдерживать потребности в конвертации.

"Понимая все риски, население будет максимально запасаться долларами и евро. Именно это спровоцирует рост наличного курса обеих валют в ближайшее время", – говорит Максим Орыщак.

Его поддерживает Андрей Шевчишин.

"Те, кто в начале ноября купил доллары по 26,20-26,25 грн, могут, конечно, зафиксировать прибыль, сдав их сейчас по 27-27,1 грн, – конкретизировал Андрей Шевчишин. – Но пока не советую продавать валюту без необходимости, через месяц прибыль ожидается больше".

Олег Пендзин подсчитал: те, кто в ноябре 2019 года купил доллар по 24 грн, за два года заработал 3 грн на каждом долларе. В процентах это 6,25% годовых. На депозитах в гривне за это время можно было заработать больше, до 9% годовых. Но был риск потерять на девальвации гривни, которая начала обесцениваться на три месяца позже прогнозов.

Прочему гривня к концу года неминуемо должна была подешеветь и чего ждать дальше от курса, смотрите в сюжете.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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