Доллар не стал дешевле – официальный курс валют

Доллар снова дорожает / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 6 августа:
|05.08
|06.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,91 грн
|26,94 грн
|+ 0,03
|1 евро
|31,95 грн
|31,90 грн
|- 0,05
По сравнению со значениями 5 августа курс доллара подорожал еще на три копейки. Накануне "зеленый" вырос на семь копеек и сломил тренд на укрепление гривни.
За последнюю неделю – с 30 июля по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Эксперты считают, что уже в ближайшие дни доллар может подняться выше 27 гривен.
Курс евро, наоборот, вернулся к снижению и упал на пять копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Стоимость евровалюты в Украине обычно зависит в основном от глобальных трендов, а не от ситуации на валютном рынке Украины.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:
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