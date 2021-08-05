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Доллар не стал дешевле – официальный курс валют

5 августа 2021 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 августа

Доллар снова дорожает

Доллар снова дорожает / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 6 августа:

05.0806.08Изменение
1 доллар США26,91 грн26,94 грн+ 0,03
1 евро31,95 грн31,90 грн- 0,05
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По сравнению со значениями 5 августа курс доллара подорожал еще на три копейки. Накануне "зеленый" вырос на семь копеек и сломил тренд на укрепление гривни.

За последнюю неделю – с 30 июля по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Эксперты считают, что уже в ближайшие дни доллар может подняться выше 27 гривен.

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Курс евро, наоборот, вернулся к снижению и упал на пять копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Стоимость евровалюты в Украине обычно зависит в основном от глобальных трендов, а не от ситуации на валютном рынке Украины.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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