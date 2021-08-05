Еще есть время: в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами

Обменивать монеты, выведенные из оборота, можно не только в Нацбанке, но и других украинских банках

Выведенные из оборота монеты можно сдавать в банки. Коллаж: "Сегодня"

В Украине уже почти два года не принимаются к оплате монеты 1,2,5 копеек, но их без ограничений и бесплатно можно обменять на банкноты и монеты, которые находятся в обращении.

Реклама

Как рассказали в НБУ, сделать это можно бесплатно.

Обменять монеты можно до 30 сентября 2022 года, однако сумма должна быть кратной 10 коп.

Читайте также:

Лучшая монета года: в НБУ назвали победителей (фото)

Реклама

Где можно обменивать монеты:

в Нацбанке;

Ощадбанке;

ПриватБанке;

ПУМБе;

Райффайзен банке;

УкрСиббанке.

Также до 30 сентября 2021 года можно обменять и монеты 25 копеек и банкноты гривны старых образцов (до 2003 года), которые были изъяты из наличного обращения. Уже до 30 сентября 2023 года их можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных на это банках.

Также мы писали и о том, что в Национальном банке Украины рассматривают возможность улучшения визуального распознавания и тактильных характеристик монет. Их могут изменить для удобства пожилых людей и людей с недостатками зрения.

Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":