Українська
$ 26,91
31,95
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Еще есть время: в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами

5 августа 2021 14:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Обменивать монеты, выведенные из оборота, можно не только в Нацбанке, но и других украинских банках

Выведенные из оборота монеты можно сдавать в банки. Коллаж: "Сегодня"

Выведенные из оборота монеты можно сдавать в банки. Коллаж: "Сегодня"

В Украине уже почти два года не принимаются к оплате монеты 1,2,5 копеек, но их без ограничений и бесплатно можно обменять на банкноты и монеты, которые находятся в обращении.

Реклама

Как рассказали в НБУ, сделать это можно бесплатно.

Обменять монеты можно до 30 сентября 2022 года, однако сумма должна быть кратной 10 коп.

Читайте также:

Лучшая монета года: в НБУ назвали победителей (фото)

Реклама

Где можно обменивать монеты:

В тренде
Отмена "карантинных" субсидий и газовый шантаж России – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
  • в Нацбанке;
  • Ощадбанке;
  • ПриватБанке;
  • ПУМБе;
  • Райффайзен банке;
  • УкрСиббанке.

Также до 30 сентября 2021 года можно обменять и монеты 25 копеек и банкноты гривны старых образцов (до 2003 года), которые были изъяты из наличного обращения. Уже до 30 сентября 2023 года их можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных на это банках.

Также мы писали и о том, что в Национальном банке Украины рассматривают возможность улучшения визуального распознавания и тактильных характеристик монет. Их могут изменить для удобства пожилых людей и людей с недостатками зрения.

Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанк
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанкФинансы
Альфа-Банк купит Monobank – СМИ
Альфа-Банк купит Monobank – СМИФинансы
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее времяФинансы
Доллар снова развернулся – официальный курс валют
Доллар снова развернулся – официальный курс валютФинансы
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитамиФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять