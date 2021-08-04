Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 августа

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 5 августа:

04.08 05.08 Изменение 1 доллар США 26,84 грн 26,91 грн + 0,07 1 евро 31,89 грн 31,95 грн + 0,06

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По сравнению со значениями 4 августа курс доллара подорожал на семь копеек. Накануне "зеленый" не менялся в цене. За последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Это свидетельствует о том, что тенденция развернулась в сторону подорожания доллара, как и предупреждали аналитики.

Курс евро повысился на шесть копеек после снижения на копейку днем ранее.

В тренде Курс успокоился – доллар и евро остановились после роста

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: