Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курс

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 5 августа:
|04.08
|05.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,84 грн
|26,91 грн
|+ 0,07
|1 евро
|31,89 грн
|31,95 грн
|+ 0,06
По сравнению со значениями 4 августа курс доллара подорожал на семь копеек. Накануне "зеленый" не менялся в цене. За последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Это свидетельствует о том, что тенденция развернулась в сторону подорожания доллара, как и предупреждали аналитики.
Курс евро повысился на шесть копеек после снижения на копейку днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: