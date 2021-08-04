Клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных – что говорят в банке

На горячей линии им так и не сказали, когда будет возвращение средств

Люди говорят, что не получают деньги, когда снимают с банкоматов. Коллаж: "Сегодня"

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что "теряют" деньги при снятии наличных средств с банкоматов.

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Жалобы появились на сайте Минфина.

Одна из клиенток, которая снимала деньги с карты в банкомате в Киеве, назвала сложившуюся ситуацию "разводом", так как после обращения в банк по меньшей мере неделю средства ей так и не возвращали. В свою очередь ПриватБанк ее заявку принял.

О похожей ситуации рассказала и жительница Чернигова, которая снимала с карты 9 тысяч гривень.

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"Из банкомата долго доносились звуки, но потом банкомат отдал карту. Деньги я не получила, но когда проверила карту, увидела, что 9 тысяч гривень с карты пропали, которые мне срочно были нужны", – рассказала клиентка.

Она добавила, что на горячей линии ей так и не сказали, когда будет возвращение средств.

Как ответили в ПриватБанке, заявка на возвращение средств подана, сейчас специалисты разбираются в ситуации.

Ранее мы писали о том, что мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

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Напомним, ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше трех и не более 200 гривен).

А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":