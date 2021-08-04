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Тренд змінився. Долар і євро рвонули вгору – офіційний курс

4 серпня 2021 16:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 5 серпня

Долар кинувся догори

Долар кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 5 серпня:

04.0805.08Зміна
1 долар США26,84 грн26,91 грн + 0,07
1 євро31,89 грн31,95 грн + 0,06
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У порівнянні зі значеннями 4 серпня курс долара подорожчав на сім копійок. Напередодні "зелений" не змінювався в ціні. За останній тиждень – з 29 липня по 5 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Це свідчить про те, що тенденція розвернулась у бік подорожчання долара, як і попереджали аналітики.

Курс євро підвищився на шість копійок після зниження на копійку вдень раніше.

В тренді
Курс заспокоївся – долар і євро зупинилися після зростання
Курс долара завмер
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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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